L’Ambassade de Tunisie en Suisse a accueilli hier lundi une délégation de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) en présence de représentants de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), et ce, dans le cadre de la visite de travail qu’effectue en Suisse la délégation tunisienne, du 1er au 5 juillet 2024, à l’invitation de l’IPI, informe l’ambassade sur sa page.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi du projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (TUSIP), financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO).

Au programme, figurent des visites de terrain pour la délégation tunisienne aux différents organismes suisses relevant de l’IPI à Berne, Lausanne et Zurich.

Un accord de don relatif au financement du projet de coopération tuniso-suisse de la propriété intellectuelle (TUSIP), a été signé au mois de juillet 2023 entre la Tunisie et la Suisse, impliquant outre le ministère du commerce, ceux de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’Industrie, des mines et de l’énergie (représenté par l’INNORPI), le ministère des Affaires culturelles (représenté par l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins OTDAV), et le ministère du Tourisme et de l’artisanat (Office national de l’artisanat). Le projet vise notamment le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle pour les entrepreneurs, créateurs, chercheurs et producteurs en Tunisie.