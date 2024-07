Le point de passage frontalier de Ras Jedir, fermé depuis plusieurs semaines, a finalement rouvert ses portes ce lundi, au grand soulagement des populations des deux pays. Cette réouverture tant attendue marque la fin d’une période difficile pour les commerçants, les touristes et les patients libyens qui se rendaient en Tunisie pour des soins médicaux.

Un soulagement pour de nombreux acteurs

Mustapha Abdelkabir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme et spécialiste des questions libyennes, a salué cette décision : “La réouverture de Ras Jedir est une véritable bouffée d’air frais pour les populations des deux pays”, a-t-il déclaré. “Cela va permettre de relancer les échanges commerciaux, de faciliter la circulation des personnes et de soulager les patients libyens qui ont besoin de soins médicaux en Tunisie.”

Des négociations intenses pour lever le blocus

La réouverture du passage frontalier n’a pas été sans encombre. En effet, la route menant au terminal frontalier avait été bloquée par le conseil de la ville de Zouara, en Libye, ce qui a failli retarder la réouverture. Heureusement, des négociations intenses entre les autorités libyennes et le conseil de Zouara ont permis de surmonter ce litige et de trouver un terrain d’entente.

Les autorités mobilisées pour une réouverture fluide

Soucieuses d’assurer une réouverture fluide du point de passage, les autorités tunisiennes et libyennes ont mis les bouchées doubles pour préparer le terrain. Des images publiées par les ministères de l’Intérieur des deux pays montrent les derniers préparatifs en cours, avec notamment le déploiement d’agents de sécurité et la mise en place de mesures sanitaires.

Un symbole de rapprochement entre les deux pays

La réouverture de Ras Jedir est plus qu’une simple question de circulation des personnes et des biens. Elle symbolise également le rapprochement entre la Tunisie et la Libye, deux pays voisins unis par des liens historiques et culturels profonds. Cette décision positive ouvre la voie à une intensification de la coopération bilatérale dans divers domaines, au bénéfice mutuel des deux peuples.