Le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a organisé dimanche aux berges du Lac 1, à Tunis, une manifestation à l’occasion de la célébration de la journée internationale olympique, avec la participation de plusieurs fédérations et athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Une course pour tous de 5 km, des démonstrations de tir et d’aviron ainsi que des spectacles de danse et des ateliers des sports nouveaux ont été au programme de cette manifestation présidée par Mehrez Boussayène, président du CNOT et membre du Comité International Olympique, et marquée également par la remise du drapeau national et du drapeau olympique par la rameuse Khadija Krimi, qualifiée aux JO-2024, à l’ancienne championne olympique Habiba Gheribi.

“Cette manifestation qui intervient un mois avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris-2024 constitue une occasion de rendre hommage à toute la famille olympique tunisienne, en particulier les athlètes qui ont réussi l’exploit de se qualifier aux jeux et que j’espère qu’ils seront à la hauteur des attentes placées en eux”, a déclaré Boussayène, à l’agence TAP.

Il a mis l’accent sur le travail entrepris conjointement par le CNOT, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les différentes fédérations afin d’assurer aux athlètes les meilleures conditions de préparation pour ce nouveau challenge.

“Malgré l’absence du champion olympique Ayoub Hafnaoui, pour des raisons de santé, nous sommes habitués aux belles suprises comme ce fut le cas à Rio et à Tokyo, et nous sommes confiants quant à la capacité de nos champions Khalil Jendoubi, Firas Gattoussi, Karem Ben Hnia et le jeune prometteur Ahmed Jawadi à relever le défi”, a-t-il indiqué.

Boussayène a par ailleurs, souligné que le CNOT a acquis les billets de tous les membres de la délégation officielle tunisienne participant aux Jeux de Paris 2024, à titre de contribution exceptionnelle du comité olympique pour alléger les charges de l’État.

De son côté, l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, qui a assisté à cette manifestation, a salué la coopération fructueuse entre l’Ambassade de France et le Comité National Olympique tout au long de l’année afin de surmonter tous les obstacles et de faciliter les procédures liées aux visas et à tous les aspects logistiques concernant la participation tunisienne à cet événement sportif mondial.

Pour sa part, la rameuse Khadija Krimi a souligné que “les préparatifs pour le tournoi olympique se déroulent dans les meilleures conditions et dans un excellent état d’esprit”, précisant que le reste de son programme de préparation comprendra un stage en Italie qui se poursuivra jusqu’au 19 juillet, avant de retourner à Tunis pour prendre le départ lendemain vers Paris.

“Mon objectif lors du tournoi olympique est de figurer parmi les dix meilleurs, ce qui n’est pas une tâche facile, mais j’espère atteindre mon but pour bien couronner les efforts consentis par tous les membres du staff technique, médical et administratif”, a-t-elle déclaré.