Les Tunisiens résidant à l’étranger bénéficieront, désormais, de nouveaux avantages fiscaux en vertu du décret paru au journal officiel de la république tunisienne (JORT) n°75 publié hier jeudi.

En effet, les Tunisiens établis à l’étranger pourront renouveler l’importation ou de l’achat sur le marché local d’une moto, d’une voiture touristique ou d’une voiture à usage professionnel, une fois tous les dix ans.

Ils sont également exonérés des droits et des taxes lors de l’importation de leurs biens personnels à l’occasion de leur retour temporaire en Tunisie, à condition que la durée totale du séjour en Tunisie durant la dernière année précédant immédiatement la date de leur dernière entrée dans le pays ne dépasse pas 183 jours, et que la valeur totale des biens importés pour usage personnel ou familial ne dépasse pas cinq mille dinars pour chaque personne et pour chaque année.

Les Tunisiens résidant à l’étranger sont aussi exonérés une seule fois, non renouvelable, des droits et taxes lors de l’importation ou de l’acquisition sur le marché local de biens personnels d’une valeur totale ne dépassant pas les 50.000 dinars par famille, outre de nombreux autres privilèges.