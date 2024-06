Les grandes lignes de la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision prévue du 26 au 29 juin 2024 à Tunis, ont été dévoilées, jeudi, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU) à Tunis.

Les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle, le marché des programmes radiophoniques et télévisés ainsi que des séminaires sur l’Intelligence Artificielle (IA) et l’information de guerre sont au menu de cette 24ème édition placée sous le signe du soutien à la Palestine.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Arab state Broadcasting Union (ASBU), en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).

En vertu de la convention signee, en février 2023, entre le ministère des Affaires culturelles et l’ASBU, le festival se déroule durant trois années successives dans le pays où siège l’Organisation, la Tunisie.

Les travaux du festival se déroulent, chaque année, à la Cité de la culture qui abrite les différentes manifestations.

Les recettes du concert de Ragheb Alama iront au profit de la Palestine

La cause palestinienne et la solidarité avec le peuple palestinien sont au cœur de cette édition 2024 avec une programmation axée sur la résistance du peuple palestinien et la couverture médiatique arabes et étrangère de la situation dans les territoires occupés, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

La soirée d’ouverture sera animée par le chanteur libanais Ragheb Alama qui se produira le 26 juin à l’amphithéâtre romain de Carthage. Les recettes de la soirée iront au profit de la Palestine.

Prévue au Théâtre de l’opéra à la Cité de la culture, la soirée de clôture sera marquée par un concert de l’Orchestre symphonique arabe intitulé « Rouh el arab », suivi de l’annonce du palmarès des compétitions télévisées et radiophoniques.

Les chaînes de télévision et les radios membres de l’Asbu participent dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l’audiovisuel. Les sociétés de production participent à la section parallèle.

Deux compétitions et deux sections parallèles sont dédiées aux œuvres télévisées et radiophoniques participantes. Chaque année, deux lauréats sont primés dans chacune des multiples catégories (programmes, séries, podcasts, Variétés et Talkshows, reportages, interview …).

Programmation culturelle et artistique

Outre la compétition, le festival présente une programmation culturelle et artistique avec des des hommages et des invités d’honneur parmi les figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe.

Un hommage sera rendu à Ziad Makkari (ministre de l’Information, Liban), Hadil Eleyan (journaliste, Palestine), Hassan Ben Mohamed Almass (ingénieur, Qatar), Mayssoun Abdallah Ahmad (journaliste, Djibouti) et Sonia Ben Belgacem (actricet productrice, Tunisie).

Les acteurs et actrices arabes sont parmi les invités d’honneur de cette édition: Fathi Abdelwaheb et Dalia Behiri (Egypte), Saif Sebai et Nadine Tahssine Bik (Syrie), Nada Abou Farhat (Liban) , Rim Saada (Jordnaie) et Iman Youssef (Soudan).

La festival organize un forum de coopération Sino-arabe dans le domaine audiovisual en plus de trois conférences autour des thèmes suivants: “Information de guerre ou guerre contre les médias: la Palestine comme exemple” (Jeudi 27 juin), “Séminaire d’ingénierie: faire participer le public à travers l’usage de l’IA” et “Célébrité dans le numérique et influence de l’opinion publique” (vendredi 28 juin).

Au Hall central de la Cité de la culture, 90 exposants issus des cinq continents présenteront dans 98 stands les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle.

Le marché des programmes télévisés et radiophoniques est dédié aux instances membres de l’ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes.

Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées. Cette édition verra la participation de pays comme la Chine, la France et l’Italie.

147 programmes télévisés et 142 programmes radiophoniques

Cette année, le Festival a reçu 289 candidatures dont 147 programmes télévisés avec 108 dans la compétition officielle et 39 dans la section parallèle. Ces candidatures sont présentées par 20 chaînes de télévision parmi elles 6 chaînes privées, en plus de 18 sociétés de production. Pour ce qui est de la radio, les candidatures s’élèvent à 142 programmes radiophoniques dont 125 dans la compétition officielle et 17 dans la section parallèle, ce qui constitue un nombre sans précédent dans l’histoire du festival.

Un nombre record d’instances radiophonique dans la compétition officielle a été recensé par les organisateurs qui font état de 20 instances, parmi elles 8 radios privées et autres internationales diffusant en langue arabe, en plus de sociétés de production dans la section parallèle.

L’Asbu est une institution panarabe qui a été créée en février 1969 à Khartoum (Soudan). Son objectif principal est le renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.

Le festival de l’Asbu vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont habituellement retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.