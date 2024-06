Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) a annoncé le lancement de son projet “Plateforme Vénus : Digitalisation et Médiation Culturelle au Palais Ennejma Ezzahra”.

La présentation de ce projet aura lieu le vendredi le 21 juin 2024 du Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd, à la marge de la célébration de la fête de la Musique.

Ce projet innovant, financé par le CMAM, est le fruit d’une collaboration entre experts en technologie et en conservation du patrimoine, une équipe passionnée dont le but ultime étant la valorisation du patrimoine du palais Ennejma Ezzahra.

Le projet a pour objectif de transformer l’expérience des visiteurs grâce à la digitalisation complète des collections du palais et de ses espaces en tenant compte de l’accessibilité des personne non voyantes ou mal voyantes. Il s’agit d’une initiative pionnière, informe le CMAM, visant à rendre l’histoire et la culture accessibles à tous, tout en préservant et valorisant notre riche patrimoine.

Dans ce contexte, une journée portes ouvertes gratuite aura lieu le dimanche 23 juin 2024, avec musique et art seront au rendez-vous, avec des performances et des expositions célébrant la riche tradition culturelle et musicale du palais, permettant au grand public de découvrir le nouveau parcours de visite de la plateforme Venus.

Il est à noter que la création du label Ennejma Ezzahra remonte à 1995, date à laquelle est publié le premier titre “Tarab : hommage d’Ennejma Ezzahra à Ali Sriti”, un enregistrement live qui constitue la première production musicale du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes.

L’édition phonographique, orientée vers la sauvegarde du patrimoine et la promotion de la création musicale contemporaine en Tunisie, constitue l’une des missions du CMAM formé de plusieurs composantes dont la Phonothèque Nationale de Tunisie (PNT) qui consiste en la conservation de la mémoire musicale tunisienne, la mise en valeur du patrimoine phonographique et sa diffusion.