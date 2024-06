L’Institut français lance un nouveau dispositif de résidences, d’une durée d’un mois, en France, à la Cité internationale de la langue française – Château de Villers-Cotterêts. L’Institut français lance dans ce cadre un nouvel appel à candidatures, pour des résidences en France d’autrices et d’auteurs installés sur la rive Sud méditerranéenne : Algérie, Maroc, Tunisie, Liban et Égypte. Ce dispositif permettra d’accueillir six autrices et auteurs, en France, entre octobre 2024 et mai 2026, pour des résidences d’écriture d’un mois.

Cet appel s’adresse aux auteurs et autrices francophones, écrivant de la fiction, adulte et jeunesse, en langues française ou arabe. Les dossiers sont à envoyer, au plus tard le 3 juillet 2024 à minuit, à l’adresse suivante : livresdesdeuxrives@institutfrancais.com

L’annonce des résultats est prévue le 15 juillet.

Les autrices et auteurs sont invités à proposer un projet d’écriture pour obtenir une résidence à la Cité internationale de la langue française – Château de Villers Cotterêts, entre octobre 2024 et février 2026. Six autrices et auteurs seront sélectionnés par un jury composé de représentants de l’Institut français et de la Cité internationale de la langue française.

La candidature doit être soumise par une personne physique, en solo ou en duo si le projet le justifie. Le candidat doit être installé dans l’un des 5 pays impliqués dans le projet (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban). Il doit avoir déjà publié, en français ou en arabe, au moins un ouvrage à compte d’éditeur ou avoir un projet d’écriture en cours. Les projets d’écriture en arabe sont éligibles. L’autrice ou l’auteur doit pouvoir intervenir publiquement en français.

La Cité internationale de la langue française accueillera les autrices et auteurs sélectionnés, organisera leur hébergement dans ses murs ou auprès de partenaires, et les intégrera à sa programmation et à ses actions de médiation, en particulier à destination du jeune public, si le projet d’écriture le permet.

Initié en 2021, le projet Livres des deux rives est piloté par l’Institut français. Il vise à favoriser les échanges culturels et éditoriaux entre les rives Nord et Sud de la Méditerranée par des actions de coopération dans le secteur du livre. Après une première phase dédiée au Maroc, à l’Algérie et à la Tunisie, le projet intègre le Liban et l’Égypte.

La phase 1 du projet Livres des deux rives (2021-2023) a mis en lumière la nécessité de donner la parole aux autrices et auteurs francophones, écrivant en français ou en arabe, installés en rive Sud méditerranéenne, pour favoriser leur visibilité en France et permettre une meilleure circulation de leurs œuvres.

Acteur essentiel de la politique culturelle extérieure de la France, l’Institut français est placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Sa vocation fondamentale est de promouvoir la culture et la langue françaises dans le monde et d’oeuvrer à la diversité culturelle dans le monde.

La Cité internationale de la langue française a ouvert ses portes le 1er novembre 2023 au cœur du château de Villers-Cotterêts dans l’Aisne, entièrement restauré. Là même où François Ier signa un de ses actes les plus fameux : l’ordonnance dite de Villers-Cotterêts, par laquelle le français devint la langue officielle du droit et de l’administration, là aussi où Molière joua son Tartuffe censuré à Paris, là où vécu Alexandre Dumas…

Lieu culturel entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones, la Cité a pour ambition de partager et faire aimer au plus grand nombre une langue vivante, réinventée

par tous ceux qui la pratiquent de par le monde.

Son parcours de visite de 1200m², sa riche programmation culturelle déployée dans des salles d’exposition temporaire, une salle de spectacle, des cours et un jardin, son café, sa librairie,

les espaces partagés pour des activités associatives et des ateliers d’artistes… font de la Cité un lieu de vie pluridisciplinaire, local et international, ouvert à toutes et tous, au cœur d’un

écrin de verdure unique, la forêt de Retz.

La Cité accueille des résidences artistiques et de recherche scientifique tout au long de l’année, permettant d’explorer et de partager les multiples facettes de la créativité francophone.