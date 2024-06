Libye : La NOC annonce le forage de 121 nouveaux puits en 2024 pour stimuler la production de pétrole et de gaz

La Compagnie nationale de pétrole (National Oil Corporation, NOC) de Libye a annoncé mardi qu’elle forerait cette année 121 nouveaux puits pour explorer le gaz et le pétrole, le pays cherchant à augmenter sa production pétrolière quotidienne.

“Au cours de l’année 2024, la NOC poursuivra une série d’opérations importantes dans le secteur pétrolier et gazier, alors que la société travaille sur un plan visant à forer 121 nouveaux puits pour explorer et exploiter les ressources naturelles en pétrole et en gaz”, a déclaré la NOC dans un communiqué.

Par ailleurs, la NOC a affirmé qu’elle prévoyait d’entretenir environ 1.335 autres puits de pétrole et de gaz pour assurer la durabilité de la production pétrolière, selon le communiqué.

Lors d’une réunion dimanche avec le Premier ministre Abdul-Hamed Dbeibah, le président du NOC, Farhat Bin Gdara, a fait part de son intention d’augmenter la production pétrolière quotidienne du pays à 2 millions de barils d’ici la fin de 2025.

Les exportations de pétrole et de gaz constituent la principale source de revenus de la Libye. Cependant, le secteur a énormément souffert ces dernières années en raison des attaques armées contre ses champs pétroliers et ses ports.

En date de mardi, la production quotidienne de pétrole du pays était de 1.258.042 barils, selon la NOC.