“Cybèle 2 Tozeur” de Habib Ofakhri est un nouveau recueil de poésie paru en 2024 chez Editions Arabesques.

Habib Ofakhri est un ancien journaliste à l’agence Tunis Afrique presse (TAP) et voyageur internationaliste. “Cybèle 2 Tozeur” est son deuxième recueil de poésie après “Po-éthiques” paru en 2021 chez le même éditeur, Editions Arabesques.

Dans ce recueil de 181 pages, l’auteur présente des textes mixant prose et poésie libre composé d’une série de “prospésie” sous formes de flachbacks de son passé. Il revisite les lieux et les personnages ayant été les témoins d’un parcours, professionnel et personnel, assez unique de cet enfant du Sud tunisien.

Habib Ofakhri dédie ce recueil « A Rania, petite fille de mes parents : Aiche et Noureddine », en guise de reconnaissance à sa fille mais aussi à ses parents.

L’éditeur présente un extrait du recueil paru dans le premier récit intitulé “Lettre de Cybèle” : “Il a quelques années, nos chemins se sont croisés. Des instants furtifs avec lever du soleil doré s’alternent demi-teintes du crépusculaires violet. L’immensité saharienne de Tozeur nous a réunis, mais il aurait suffi d’un vol aérien pour nous séparer. Plus tard, le même avion en sens inverse- Paris, nous réunissait… Ce matin là, il faisait froid, pour une contrée réputée pour son climat aride. Encore, à pareil matin, il faisait froid, un temps normal à la veille Noël …Sur la pelouse de la dame d’acier, aux alentours du Champs de Mars, je m’adonnais à mon jogging habituel. Une façon de laisser le temps courir derrière le dos pour ne pas regretter un jour-à le rattraper”.

Après une carrière de plus de 35 ans dans le journalisme, Habib Ofakhri s’est libéré des exigences du travail journalistique pour se lancer dans l’univers poétique. Comme il l’a affirmé à la TAP, Habib Ofakhri “retraité, sans-retraité, replonge dans certains recoins du subjectivisme, zone longtemps interdite à la rigoureuse “objectivité de l’exercice de l’agencier”.

« Ecriture » est l’un des multiples textes poétiques dans “Cybèle 2 Tozeur”. Une courte poésie qui résume, en quelque sorte, la notion de la vérité chez le journaliste devenu écrivain-poète.

Ecriture

En journalisme, on cherche la vérité

Celle objective antipode de la subjectivité

Quand bien même s’y cache un intérêt

Qu’il importe de débusquer

Avec le roman, on feint se faire comprendre

Sans réussir à faire comprendre

Tout Incompris

En poésie, à la piscine tout est nu

Ni Vérité ni monsenge

Juste un doute sur l’a peu près