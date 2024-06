Le système de santé saoudien a annoncé qu’il était pleinement prêt à recevoir et à servir les pèlerins pendant la saison du Hajj de 1445 AH, avec des préparations intégrées et de nouvelles technologies qui concernent tous les hôpitaux, centres de santé et cliniques mobiles de La Mecque, Médine, et divers lieux saints pour fournir les meilleurs soins de santé aux hôtes d’Allah.

Le ministère saoudien de la Santé a indiqué que plus de 32.000 personnels médicaux et administratifs ont été répartis dans divers établissements et centres de santé, dont plus de 5.000 médecins de diverses spécialités, pour prodiguer les soins de santé nécessaires et répondre rapidement à toute urgence 24 h/24 dans 183 établissements médicaux, comprenant 32 hôpitaux, 151 centres de santé et 6 cliniques mobiles, équipés des dernières technologies médicales afin d’assurer la fourniture de soins de santé immédiats et efficaces.

Par ailleurs, la capacité de ces établissements s’élève à plus de 6.400 lits répartis entre tous les hôpitaux et centres, y compris des lits de soins intensifs et d’urgence ainsi que des lits destinés aux isolations.

Et d’ajouter que, outre les dispositifs humains et matériels, il s’agit également de l’utilisation des dernières technologies de santé et des services automatisés, notamment le fonctionnement continu de l’hôpital virtuel “Seha” et de ses cliniques virtuelles affiliées, qui fournissent des services à distance et des informations médicales aux pèlerins utilisant des technologies avancées.

Une coordination est également en cours avec les autorités compétentes pour utiliser des drones pour transporter rapidement et efficacement des unités de sang et des échantillons de laboratoire entre les hôpitaux des Lieux Saints.

Afin de renforcer la collaboration avec le système national de soins aux pèlerins, le ministère saoudien de la Santé continue de participer à l’Initiative “Route de la Mecque”, avec des rôles visant à faciliter l’entrée des pèlerins, à appliquer les exigences sanitaires et à mettre fin aux mesures préventives avant leur départ vers l’Arabie Saoudite, ainsi qu’à coordonner avec les pays participants pour s’assurer le respect par les pèlerins des exigences sanitaires avant leur arrivée, leur permettant ainsi de se rendre directement à leur résidence sans avoir besoin d’accomplir les procédures de vérification dans les sorties.

Parallèlement, les efforts de sensibilisation à la santé pour les pèlerins s’intensifient par la distribution de brochures éducatives et la diffusion de programmes de sensibilisation par le biais d’expositions dans les ports, les halls et les missions du Hajj.

De son côté, l’Autorité du Croissant-Rouge saoudien a achevé ses préparatifs pour recevoir et servir les pèlerins pour la saison du Hajj 1445, mobilisant toutes ses capacités humaines et ses services d’ambulance terrestre et aérienne, ainsi que des véhicules de catastrophe et d’intervention rapide, en plus des motos et des voiturettes de golf, pour des opérations de secours de haute qualité.