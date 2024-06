Interview avec M. Miguel Coleta Directeur global du développement durable chez Philip Morris international.

Pouvez-vous nous donner un aperçu du rapport intégré de PMI et de son objectif ?

Dans de nombreux pays, les parties prenantesattendent davantage de transparence, de fiabilité et de responsabilité en matière d’information sur le développement durable. Chez PMI, nous nous engageons à communiquer nos progrès par le biais de rapports clairs et transparents, en alignant nos informations sur les normes internationales en matière de rapports.

En 2024, nous avons publié notre 5ème rapport intégré, qui vise à fournir une vue d’ensemble de notre modèle d’entreprise, de notre stratégie, de notre performance et de nos perspectives en ce qui concerne nos thèmes prioritaires en matières économique, environnementale, sociale et de gouvernance.

Quelles sont les principales priorités en matière de développement durable mises en évidence dans le rapport et comment s’alignent-elles sur la vision de PMI pour un avenir sans fumée ?

Nous nous efforçons de devenir une entreprise qui a un impact positif net sur la société. Cette ambition commence par la recherche, le développement et la commercialisation d’alternatives moins nocives aux cigarettes pour les adultes qui, autrement, continueraient à fumer, ce qui nous permettra à terme d’éliminer progressivement les cigarettes et de devenir une entreprise entièrement sans fumée.

Pour atteindre notre objectif, nous transformons radicalement nos activités. Le développement durable est au cœur de cette transformation. Profondément liée à notre stratégie de transformation, la durabilité a toujours eu pour but d’incarner une profonde opportunité d’innovation, de croissance et de création de valeur à long terme.

L’impact du tabagisme sur la santé est l’externaliténégative la plus importante à laquelle nous voulons remédier. Réduire cet impact est la contribution sociétale la plus précieuse que nous puissions apporter et constitue la pierre angulaire de l’objectif et de la stratégie de PMI. Concentrer nos ressources sur l’innovation et le développement de solutions qui peuvent contribuer à résoudre certains des défis les plus pressants de la société représente une grande opportunité.

Nous multiplions nos efforts pour atténuer le changement climatique, protéger la nature, favoriser l’épanouissement de nos employés et l’améliorationde notre chaîne d’approvisionnement, mettre en œuvre des programmesde gestion des déchets et de prévention de l’accès des jeunes aux produits du tabac. Ces efforts vont de pair avec nos objectifs d’un avenir sans fumée, ce qui exige un engagement fort et des solutions transformatrices. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs sont décrits dans notre rapport intégré.

Pourriez-vous évoquer les réalisations ou les progrès notables de PMI en matière d’initiatives de développement durable, tels qu’ils sont décrits dans le rapport intégré ?

Grâce à un investissement stratégique constant dans la transformation de notre entreprise – quatre années consécutives au cours desquelles 99 % de nos activités de recherche et développement ont été consacrées aux produits sans fumée – nous avons vu les produits sans fumée augmenter pour représenter 36,4 % de nos recettes nettes ajustées en 2023. Présents sur 84 marchés et soutenus par environ 33 millions d’utilisateurs de nos produits sans fumée, dont 20,8 millions d’adultes qui sont passés à IQOS et ont réussi à arrêter de fumer, nos produits sans fumée continuent de prouver qu’ils représentent la meilleure opportunité de rendre les cigarettes obsolètes.

Notre rapport couvre les réalisations de PMI dans de nombreux domaines, tels que le changement climatique, la préservation de la natureet l’amélioration de la qualité de vie des personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement. J’aimerais souligner deux programmes mondiaux lancés dans chaque marché où PMI opère : la prévention de l’accès des jeunes et la gestion des déchets post-consommation dans la mesure du possible.

Nous sommes très clairs et transparents : les produits contenant de la nicotine ne sont pas destinés aux personnes qui ne fument pas ; les mineurs ne doivent pas y avoir accès. Nous avons élaboré une approche holistique et globale pour empêcher les jeunes d’avoir accès à nos produits, qui comprend des mesures garantissant, par exemple, la vérification de l’âge des acheteurs potentiels et l’organisation régulière de campagnes de formation et de sensibilisation à l’intention de nos partenaires commerciaux. Le programme de prévention de l’accès des jeunes à nos produits n’est pas un acte isolé, c’est un progrès continu.

Comment PMI mesure-t-elle l’impact de ses efforts en matière de développement durable et quels sont les paramètres ou méthodologies utilisés pour l’évaluation ?

En 2021, PMI a publié son premier protocole d’indicateurs clés de performance en matière de développement durable, qui expliquait l’approche de PMI en matière de reporting et décrivait le nouvel indice de développement durable de PMI. Cet indice a été approuvé par le conseil d’administration et est lié à la rémunération à long terme des dirigeants de PMI. L’indice de développement durable 2023 comporte 16 indicateurs clés de performance (KPIs), attribués aux départements concernés. Bien que nous prévoyions d’atteindre les KPIs d’ici 2025, nous évaluons chaque année les progrès accomplis et les publions dans le rapport.

Le présent protocole établit un cadre pour évaluer les progrès accomplis dans les domaines les plus importants du développement durable. Il définit clairement les indicateurs clés de performance qui établissent un lien entre la raison d’être de notre entreprise, son orientation stratégique, ses performances financières et ses considérations environnementales et sociales. En publiant ce protocole, nous visons à assurer la transparence sur la manière dont nous définissons les paramètres clés que nous utilisons pour mesurer les progrès réalisés par notre entreprise pour atteindre son objectif et créer de la valeur pour ses actionnaires, ainsi que pour toutes les autres parties prenantes.

De plus, nous participons aux notations EGS (les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour évaluer nos performances en matière de développement durable, nous comparer à nos pairs et, plus important encore, identifier les domaines à améliorer. En 2023, notre leadership en matière de développement durable a été reconnu par notre inclusion pour la première fois dans l’indice mondial de durabilité Dow Jones. Nous avons également obtenu la note Triple A du projet de détection du carbone (CDP) pour la quatrième année consécutive, soulignant notre engagement envers la performance environnementale et la transparence.

Quels sont les objectifs et aspirations futurs de PMI en matière de développement durable, tels qu’ils sont décrits dans le rapport intégré ?

Nous avons un long chemin à parcourir pour transformer notre entreprise et adresser notre principal sujet – l’abandon progressif de la cigarette partout dans le monde – reste notre priorité et le cœur de notre stratégie. Le développement durable est au cœur de cette transformation et nous continuerons à l’avenir à rendre compte de nos progrès et de nos réalisations de manière claire et transparente.