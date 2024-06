Le ministère des Technologies de la Communication a signé, mercredi, un mémorandum d’entente avec le ministère coréen des Sciences et des Technologies de la communication visant à renforcer la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en soutenant la transition numérique et le développement de services gouvernementaux électroniques.

Ce mémorandum signé lors de la dixième édition du Forum mondial des leaders des TIC (Global ICT Leadership Forum) à Séoul, met l’accent sur l’instauration des applications numériques dans divers domaines : la santé numérique, les transports intelligents et l’éducation en se basant sur des technologies modernes et autres, d’autant plus que la Corée se classe au troisième rang mondial dans le domaine de la gouvernance électronique et de l’adoption des technologies modernes, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Technologies de la Communication.

Ce mémorandum contribue également à renforcer la coopération pour consolider les réseaux Internet à haut débit et fournir des services 5G, la Corée du Sud étant l’un des principaux pays qui a installé les services 5G en termes de couverture et de qualité.Ce mémorandum vise aussi à partager les expériences et à renforcer l’utilisation des technologies modernes dans la sphère numérique, y compris le cloud computing, le big data, l’Internet des objets et les systèmes d’intelligence artificielle.

Le mémorandum a été signé par le ministre de la Technologie de la communication, Nizar Ben Neji, qui a participé aux travaux du Forum à l’invitation du ministre coréen des Sciences et des Technologies de la communication.

Le Forum s’est tenu en parallèle avec les événements du premier Sommet africain-coréen, sous le thème “Promouvoir la solidarité africaine-coréenne par l’innovation numérique”, les 4 et 5 juin 2024, en présence de 13 ministres africains chargés des technologies de l’information, de la communication et de la numérisation.

Ce forum auquel ont participé des hauts responsables de la Corée et de divers pays africains, vise à discuter des stratégies de solidarité pour atteindre les objectifs de développement durable en favorisant l’innovation numérique et l’avenir de la coopération entre les pays du continent africain et la Corée à l’ère de la numérisation et du partage des meilleures pratiques et des expériences réussies dans ce domaine, selon le même communiqué.