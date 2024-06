Le Réseau « Enterprise Europe Network » dédié à l’internationalisation et à l’innovation des Petites et moyennes entreprises (PME), a été lancé officiellement mardi.

La Tunisie à rejoint le réseau EEN à travers la création d’un Consortium « Entreprise Europe Network Tunisie » qui constitue la concrétisation d’un partenariat stratégique entre neufs membres représentant les secteurs public et privé.

Il s’agit de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Coordinateur du réseau, le Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX), le SMART TUNISIAN TECHNOPARKS (S2T), l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT), l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), et le Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de la conférence de lancement du Réseau EEN Tunisie organisée, mardi, le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Amor Bouzouada a fait savoir que le réseau offrira aux PME tunisiennes un accompagnement personnalisé.

Il permettra de transférer les technologies, d’assister les entreprises afin de leur permettre d’identifier et de répondre aux appels à projets collaboratifs de recherche et de développement des innovations avec leurs homologues étrangères.

Il s’agit, également, de faire le matching avec des donneurs d’ordre pour internationaliser les produits tunisiens et accéder à des nouvelles opportunités de marché.

Bouzouada a précisé que le réseau cible tous les secteurs et les produits innovants conformes aux exigences internationales et aux objectifs de développement durable.

Il a fait savoir que toutes les structures partenaires du réseau soutiendront et accompagneront les entreprises pour être au diapason de ce qui se passe dans le monde en matière de respect de l’environnement, de maîtrise des énergies et de respect de la responsabilité sociétale des entreprises.

Pour le Représentant de l’UTICA, Adel El Manaa l’EEN soutiendra les entreprises tunisiennes dans leur quête d’innovation d’expansion vers des marchés européens et sera une porte d’entrée vers une multitude d’opportunités stratégiques et opérationnelles en faveur des PME.

Le réseau peut répondre aux attentes des entreprises qui cherchent à innover, se développer et réussir à l’international via une offre complète de services de soutien et de mise en relation, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que grâce à ce vaste réseau, les entreprises peuvent accéder à un écosystème d’innovation, dynamique et diversifié et peuvent s’exprimer et développer leurs initiatives et projets de recherche, de développement et d’innovation.

De son côté, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet a souligné que le réseau EEN se veut un point de contact riche en informations et contacts d’affaires ainsi qu’une source de synergies régionales et européennes.

La relance de ce réseau en Tunisie et l’implication des entreprises tunisiennes dans leurs actions ne manquera pas de contribuer à renforcer la résilience économique en favorisant la diversification des sources de revenus et en réduisant la dépendance à l’égard de certains secteurs ou marchés, a-t-elle expliqué.

Pour la ministre, en établissant des collaborations avec des acteurs variés et en explorant de nouveaux domaines d’activité, les entreprises peuvent mieux se préparer aux défis et aux opportunités qui se présentent.

Elle a, dans ce cadre, précisé que les entreprises tunisiennes n’ont d’autres choix que de s’orienter vers des projets innovants, consolider leurs relations avec leurs partenaires internationaux et se positionner sur de nouveaux marchés afin de renforcer leur compétitivité et dégager de nouveaux créneaux de développement.

Anna Sibila experte EEN de l’Agence exécutive pour le Conseil Européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), a, pour sa part, rappelé que le réseau crée en 2008 est composé de 500 organisations, 39 pays et 3000 conseillers.

Le réseau permet d’établir des partenariats de business et d’échange de technologies, faciliter la recherche de partenariats pour des projets de recherche et innovation et réaliser et échanger des analyses de Market Intelligence.