Kébili  : Journées de sensibilisation sur la création des sociétés communautaires

L’organisation de journées de sensibilisation sur la création des sociétés communautaires se poursuit dans les différentes délégations du gouvernorat de Kébili, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle Othman Mahmoudi.

L’objectif de ces rencontres est de faire connaitre davantage les modalités de constitution de ce genre d’entreprises qui représentent une nouvelle approche du développement et qui nécessitent un accompagnement lors de la phase de création notamment de la part des structures de soutien, des directions régionales et de la Banque tunisienne de solidarité, a-t-il ajouté.

Au programme de ces journées, des présentations sur le processus de création des sociétés communautaires leurs objectifs, les modalités de partage des bénéficies et les avantages fiscaux et financiers accordés par l’État, dont en particulier l’exonération des impôts et taxes pendant 10 ans et l’obtention de crédits bancaires qui peuvent atteindre 300 mille dinars, avec une durée de remboursement pouvant aller jusqu’à 10 ans, un délai de grâce de deux ans et un taux d’intérêt de seulement 5%.