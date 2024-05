Une convention tripartite s’inscrivant dans le cadre de l’activation du fonds IMPACT pour la création de projets dans les zones traversées par le corridor de développement économique a été signé, lundi, à Sidi Bouzid, entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), et les sociétés de développement économique des gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan.

Destiné à financer des projets dans ces régions, le fonds vise à réduire les disparités régionales et à promouvoir la croissance économique, indique la CDC.

Financé par la Banque mondiale, le projet du corridor de développement économique a pour objectif de soutenir le développement des infrastructures, en particulier la route nationale n°13, ainsi que le financement et le soutien des petites entreprises locales. Ce projet concerne les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Sfax (Agareb), et s’inscrit dans une stratégie plus large de développement économique et social.

La signature d’un accord contribuera à revitaliser les zones traversées par le corridor de développement économique.

Lors de la cérémonie de signature de cette convention, Abdelhalim Hamdi, gouverneur de Sidi Bouzid a souligné que l’objectif principal du projet est de réduire les disparités régionales en développant les infrastructures, conformément aux orientations de l’État. Il a mis en avant l’importance de l’égalité des chances pour assurer une croissance économique inclusive dans les zones traversées par le corridor de développement économique.

Pour garantir l'atteinte des objectifs, un suivi rigoureux, une évaluation et un ajustement des financements seront mis en place.

Ridha Rokbani, gouverneur de Kasserine a, pour sa part, affirmé que le soutien de la résilience et la durabilité des petites et moyennes entreprises est essentiel pour un développement équitable et pour réduire les disparités régionales.