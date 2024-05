La 3ème édition de “Ciné-jnina” prévue du 2 juin au 14 juillet dans le jardin du Goethe-Institut Tunis présente une sélection de six films à l’instar de “Perfect Days” de Wim Wenders, “Das Leherezimmer” du réalisateur allemand d’origine turque İlker Çatak et “Roter Himmel” de Christian Petzold.

Le Goethe Institut a annoncé « un programme riche et varié qui invitera petits et grands, à des soirées à la belle étoile. Des films majoritairement allemands, sous-titrés en français ou en anglais, seront projetés tous les dimanches sur grand écran ».

La sélection au programme comprend des films sortis entre 2017 et 2023 : “Das Leherezimmer” d’İlker Çatak, “Perfect Days” de Wim Wenders, “Roter Himmel” de Christian Petzol, “Self-Criticism of a Bourgeois Dog” de Julian Radlmaier et “Cleo” d’Erik Schmitt.

Une projection spéciale pour enfants est également prévue avec un film d’animation franco-belge “Sirocco et le Royaume des courants d’air” (2023) du réalisateur de films d’animation français Benoît Chieux.

Parmi les nouveaux films au line-up, on cite “Perfect Days” de Wim Wenders qui est une coproduction entre l’Allemagne et le Japon sortie en 2023. Présenté en compétition officielle à la 76ème édition du festival de cannes, “Perfect Days” a eu le prix d’interprétation masculine attribué à l’acteur japonais Koji Yakusho et le prix oeucuménique.

Wim Wenders est un réalisateur, producteur de cinéma, scénariste et photographe allemand qui a été plusieurs fois primé à Cannes. Il est lauréat de la Palme d’or avec « Paris, Texas » en 1984, du Prix de la mise en scène avec « Les Ailes du désir » en 1987 et du Grand Prix du Jury avec « Si loin, si proche » en 1993. En 2023, il reçoit le prix Lumière, qui récompense l’ensemble de sa carrière.

“Perfect Days” a représenté le Japon aux Oscars 2024.

“Das Leherezimmer” (La salle des profs) du réalisateur allemand d’origine turque İlker Çatak, a été présenté à la Berlinale / Panorama 2023 (prix des cinémas Art & Essai CICAE). Ce film est lauréat de 5 récompenses lors de la 73ème cérémonie du Deutscher Filmpreis à Berlin: le Lola d’or du meilleur film et ceux de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du meilleur montage.

“Das Leherezimmer” a représenté l’Allemagne aux Oscars 2024.

“Roter Himmel” (Le ciel rouge) est le quinzième et dernier film du réalisateur allemand Christian Petzold et le deuxième de sa trilogie commencée avec Ondine (2020). Ce film est né dans le contexte sombre du confinement du Covid 19 et du changement climatique, quand les forêts allemandes se mettent à brûler. Petzold décrit dans un film qui commence comme une comédie et se termine en drame, ce moment historique qui entérine la fin d’une époque : celle des étés insouciants.

“Roter Himmel” est lauréat du Grand prix du jury à la Berlinale 2023.

Voici la liste détaillée des films au programme de “Ciné-jnina” 2024:

02 Juin

“Das Leherezimmer” d’İlker Çatak (2023, Allemagne, allemand sous-titré en anglais, 98′)

Synopsis :

Carla, professeur au collège, assiste impuissante à l’interrogatoire de deux élèves, auxquels un professeur demande de signaler qui aurait pu voler une somme d’argent. Quelques jours plus tard, constatant d’autres vols, elle décide de laisser la webcam de son ordinateur allumée. Un nouveau vol est alors perpétré, et le dessin sur la chemise du voleur lui permet de confronter la secrétaire, qui cependant nie les faits. Elle décide alors de montrer la vidéo à la directrice.

09 Juin

Film pour enfants :

“Sirocco et le Royaume des courants d’air” de Benoît Chieux

(2023, France, français sous-titré en anglais, 98′)

Synopsis :

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

23 Juillet

(2023, Allemagne/Japon, Japonais sous-titré en français, 123′)

“Perfect Days” de Wim Wenders

Synopsis :

Hirayama semble totalement content de sa vie simple en tant que nettoyeur de toilettes à Tokyo. En dehors de sa routine quotidienne très structurée, il apprécie sa passion pour la musique et les livres. Il aime aussi les arbres et prend des photos d’eux. Une série de rencontres inattendues révèle progressivement davantage de son passé. Une réflexion profondément émouvante et poétique sur la découverte de la beauté infinie dans le monde quotidien qui nous entoure.

30 Juillet

“Roter Himmel” (Le ciel rouge) de Christian Petzol

(2023, Allemagne, allemand sous-titré en anglais, 102′)

Synopsis :

Les amis Léon et Félix se rendent en été dans une maison de vacances idyllique au bord de la mer Baltique. Là, ils reçoivent involontairement deux invités de la maison, Nadja et David. Dans les chaudes nuits d’été, non seulement la température augmente, mais aussi les sentiments des jeunes adultes se réchauffent. Mais alors que les incendies de forêt autour d’eux deviennent incontrôlables, le groupe doit apprendre à mieux se serrer les coudes que jamais.

07 Juillet

“Self-Criticism of a Bourgeois Dog” de Julian Radlmaier

(2017, Allemagne, allemand sous-titré en anglais, 99′)

Synopsis :

Un chien bourgeois et ancien cinéaste confie comment il est devenu quadrupède en échouant en amour, en ramassage de pommes et en révolution. Une comédie politique aux rebondissements magiques.

14 Juillet 2024

“Cleo” d’Erik Schmitt

(2019, Allemagne, allemand sous-titré en anglais, 101′)

Synopsis :

Berlinoise et rousse, Cleo se morfond dans la solitude. Sa rencontre avec Paul, un chasseur de trésor, va pourtant faire renaître chez la jeune femme un vieux rêve: retrouver la trace, dans les arcanes de la capitale allemande, d’une mythique horloge capable de remonter le temps.

Tous les films commencent à 21h. L’entrée est libre et gratuite.