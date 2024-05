La société SOTIPAPIER S.A annonce l’acquisition, le 17 Mai 2024, d’une participation majoritaire de 70% dans Eco-Gad SUARL (« Eco-Gad »), une entreprise tunisienne à la pointe de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets papier, carton et plastique. Cette opération s’accompagne également d’une option d’achat visant une potentielle acquisition totale des parts d’Eco-Gad.

Eco-Gad dispose de six centres de collecte et de traitement stratégiquement répartis à travers la Tunisie, notamment à Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax. À travers sa filiale Colibris, Eco-Gad excelle également dans le secteur technologique avec le développement et la commercialisation d’une application innovante facilitant la collecte de porte à porte des déchets recyclables, tout en promouvant une gestion responsable des déchets au sein des entreprises.

L’intégration d’Eco-Gad permet à SOTIPAPIER d’optimiser son infrastructure de recyclage et de réduire sa dépendance vis-à-vis des fluctuations des prix du vieux papier et carton, consolidant ainsi sa chaîne d’approvisionnement et renforçant sa résilience économique. De plus, cette alliance stratégique prévoit l’expansion de l’empreinte d’Eco-Gad en Tunisie, avec l’ouverture planifiée de nouveaux centres de collecte et de traitement.