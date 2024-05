Des films de fiction, des documentaires et d’animation sont au programme de la 7ème édition du Festival du film environnemental “Envirofest Tunisia” qu’abrite la Cité de la Culture du 24 au 29 mai 2024.

Ce rendez-vous culturel, éducatif et cinématographique offrant une plate-forme de débats sur les questions environnementales. D’après le programme publié sur la page facebook du festival, il y aura la projection d’une sélection de huit films représentant la France, la Suisse et la Tunisie.

Devenu une composante incontournable du festival du film environnemental Envirofest, le village éco-responsable offrira l’occasion au large public de rencontrer les associations, les artistes et artisans green. “Envirofest kids” présente des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour les enfants et une initiation à la sélection, le tri et le recyclage du plastique.

La projection des films sera répartie entre les salles Tahar Cheriaa et Omar khelifi. Toutes les projections commencent à 18h30 sauf le dimanche à 11h.

Les espaces ouverts de la Cité de la culture accueillent les exposants du village éco-responsable et les ateliers “Envirofest kids” prévus sur trois jours au cours de la journée: le vendredi de 14 à 18, le samedi de 11h à 18 h et le dimanche de 11H à 17h.

Envirofest Tunisia est organisé à l’initiative de Tunisia Cinema Foundation en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) ainsi que plusieurs autres partenaires dont le Théâtre de l’Opéra de Tunis, la Cinémathèque tunisienne, l’Institut Français de Tunisie, la Saison Bleue, l’ambassade de Suisse et la délégation de l’Union européenne en Tunisie et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

L’ouverture sera avec un film français, “Goliath” de Frederic Tellier (120′, 2022). Cette fiction est l’histoire de « France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser ».

Dans la catégorie documentaire, il y aura la projection de deux productions françaises, “Eating our way to extinction (Manger nous mènera à l’extinction) de Otto Brockway et Ludo Brockway (2022 – 81′) et “La quête du silence” de Julien Guéraud (52′, 2020). « Plus chauds que le climat » (2020-52′) de Bastien Bösiger et Adrien Bordone est un documentaire suisse sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Trois films d’animation français sont également au menu d’Envirofest Tunisia” 2024: “Le Voyage du prince” de Jean-François Laguionie et Xavier Picard (75′, 2019), Au pays de l’Aurore boréale de Caroline Attia (2022 – 15′) et “Drôles d’oiseaux” de Charlie Belin (35′, 2022).

Le Festival présentera une série de court-métrages tunisiens autour des problématiques environnementales qui s’intitule “SCENARIOS VERTS (80′). Il s’agit de films produits en 2023 qui ont été réalisés par des jeunes étudiants des écoles de cinéma tunisiennes dans le cadre du projet Scénarios Verts porté par l’Association KAIF.

En partenariat avec l’Union européenne en Tunisie, le festival organise également une exposition qui s’intitule Sawer Belazra9 ” composée de bande-dessinées traitant de la problématique de la gestion de l’eau. Cette série de bandes dessinées a été créée par des bédéistes Tunisiens dont la plus jeune à 12 ans.

Notons qu’une collection de bandes dessinées, en noir et blanc et en couleurs, de 106 pages a été récemment éditée dans le cadre de l’initiative «Sawer Bel Azrak» (Dessines avec du bleu) destinée à sensibiliser le public sur la responsabilité partagée à protéger cette ressource rare et vitale qu’est l’eau. La collection de BD a été réalisée par 18 tunisiens lauréats d’un concours ouvert à tous les publics y compris les professionnels, organisé en 2023, par la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie et l’agence italienne pour la coopération au développement.

Après Tunis, Envirofest Tunisia entamera une tournée dans neuf autres villes tunisiennes qui se poursuivra sur cinq mois, de juin à octobre 2024.