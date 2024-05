Un Organisme de gestion de destination (DMO) dédié à la promotion de la région Tunis-Carthage, vient d’être lancé par le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Intervenant, mardi, lors du lancement officiel du DMO, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a fait savoir que son département œuvre à lancer d’autres DMO dans les différentes régions du pays dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de développement du tourisme tunisien visant à diversifier le produit touristique et assurer le développement durable et responsable du secteur.

Il a rappelé que cet organisme favorisera l’orientation et la coordination des activités entre les différents acteurs et intervenants du secteur aux niveaux local et régional, souligne un communiqué du ministère du Tourisme publié, jeudi.

Et d’ajouter qu’il s’agit du cinquième DMO lancé après ceux de Dhaher, Djerba, Zaghouan et Mahdia.

Ce projet est mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat, avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne en Tunisie, dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna» (Tunisie, notre destination).

Lors d’une réunion tenue, à Bruxelles (Belgique), le ministre du Tourisme et le commissaire européen en charge du voisinage et des négociations d’élargissement, Olivèr Vàrhelyi, ont validé la décision relative à la prolongation du Programme Tounes Wijhetouna.

Financé par l’Union Européenne, ce programme, qui s’étale sur la période 2019- 2024, a permis de diversifier et d’améliorer la qualité de l’offre touristique, ce qui a favorisé la relance du secteur du tourisme, après les difficultés rencontrées durant la pandémie du Covid-19.