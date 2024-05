Selon le “Food and Drink Report” publié par l’agence de notation Fitch, les denrées alimentaires et les boissons seront, en 2024, touchées par l’inflation en Tunisie. Les boissons alcoolisées tiennent le haut du pavé avec des prix qui augmentent régulièrement sans que cela ait un impact sur leur consommation.

Les conditions climatiques défavorables ont eu un impact négatif sur la production céréalière l’année dernière, créant des pénuries alimentaires et augmentant des pressions inflationnistes, dont les effets se font encore sentir en 2024.

Les dépenses alimentaires devraient, toujours, selon le rapport de Fitch Rating, augmenter de 10,3% en glissement annuel en 2024, pour atteindre 39,7 milliards de dinars tunisiens (12,4 milliards de dollars américains). D’ici l’année 2028, les dépenses alimentaires s’accroîtront en moyenne de 10,3 % par an, pour atteindre 58,8 milliards de dinars tunisiens (16,8 milliards de dollars américains) d’ici 2028. La filière des produits laitiers connaîtra la croissance la plus rapide en termes de dépenses des 4 prochaines années avec une moyenne de 13,9 % par an.

La consommation de boissons alcoolisées augmentera de 3,4% en glissement annuel pour atteindre 188,9 millions de litres en 2024, et évoluera en moyenne de 3,5 % par an sur le moyen terme pour atteindre 216,5 millions de litres en 2028. Les spiritueux seront le produit le plus sollicité tiré par la demande touristique, soit une croissance de la consommation de 8,1 % par an jusqu’en 2028.

Les dépenses en boissons alcoolisées devraient augmenter de 8,7 % en glissement annuel en 2024, pour atteindre 180 MD (60 millions de $). Sur 4 ans, le taux de croissance annuel moyen devrait être de 8,9 %, portant les dépenses totales en alcool à 250 MD (70 millions de $) d’ici 2028.

Les dépenses des boissons non alcoolisées devraient augmenter de 11,2 % en glissement annuel en 2024, pour atteindre 4 milliards de dinars tunisiens (1,2 milliard de dollars américains). La croissance annuelle des dépenses devrait atteindre en moyenne 10,9 % jusqu’en 2028, portant les dépenses à 6 milliards de dinars tunisiens (1,7 milliard $). Les ventes de jus de fruits et de légumes augmenteront le plus rapidement à moyen terme, avec une moyenne de 14,9 % par an, portant les dépenses totales sur ces produits à 1,8 milliard de dinars tunisiens (512,8 millions de dollars américains) en 2028.

Alors que les pressions inflationnistes continueront, la croissance sera réelle, selon Fitch Rating. Les produits laitiers devraient afficher une croissance annuelle moyenne des ventes de 13,9 % sur 4 ans.

Fitch Rating prévoit pour l’année 2024, des augmentations des dépenses alimentaires en Tunisie de 10,3 % en glissement annuel en termes nominaux, pour atteindre un total de 39,7 milliards de dinars tunisiens (12,4 milliards de dollars américains), reflétant l’inflation élevée des prix alimentaires due à l’impact négatif des conditions climatiques défavorables sur les cultures et aux pénuries alimentaires qui en ont résulté. Les coûts plus élevés des principales matières premières (le blé, le sucre et l’huile de cuisson) réduiront le pouvoir d’achat des ménages, incitant les ménages modestes à réduire leurs dépenses et à rechercher des options avantageuses en termes de rapport qualité prix.

Les augmentations annuelles des dépenses en boissons non alcoolisées resteront à deux chiffres des 4 prochaines années, avec une moyenne de 10,9 %, portant les dépenses à 6 milliards de dinars tunisiens (1,7 milliard de dollars américains) d’ici 2028. Le segment des boissons non alcoolisées le plus performant sera celui des jus de fruits et de légumes, avec un taux de croissance moyen attendu de 14,9 % par an. Cela portera les dépenses totales sur ces produits à 1,8 milliard de dinars tunisiens (512,8 millions de dollars américains) d’ici 2028.

A.B.A

Source : Fitch Rating