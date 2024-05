Les relations entre la Tunisie et la Pologne devraient connaître une nouvelle dynamique économique et commerciale, a déclaré le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, Aslan Ben Rejeb, lors du séminaire tuniso-polonais pour la promotion des échanges et pour l’économie tenu, mercredi, à Tunis.

Selon lui, ce séminaire, organisé à l’intiative de la CONECT en collaboration avec la Chambre Polonaise de Commerce, constitue l’occasion de faciliter les échanges entre les deux pays et de prendre des dispositions concrètes afin de renforcer la coopération économique bilatérale.

Lors de cette rencontre, des opérateurs économiques polonais ont exprimé leur disposition à investir en Tunisie, notamment dans des secteurs porteurs comme la technologie éco-responsable, les industries mécaniques de pointe, le tourisme et les industries agroalimentaires.

Ils se sont également dits prêts à renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays et à booster les investissements.

L’ambassadrice de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska a souligné que son pays aspire à l’établissement de relations solides entre les structures représentant les investissements dans les deux pays, sans que des circonstances conjoncturelles n’interférent pas dans ces relations, ajoutant que son ambassade est disposée à faciliter l’octroi de visas aux hommes d’affaires tunisiens.

En 2021, les échanges commerciaux entre la Pologne et la Tunisie ont continué de croître malgré la pandémie de coronavirus. Le chiffre d’affaires du commerce a augmenté de 8,2% par rapport à l’année précédente, atteignant 470,2 millions de dollars, selon les données publiées par l’ambassade de Pologne en Tunisie.

Les exportations de la Pologne vers la Tunisie se sont élevées à 153,1 millions de dollars (une augmentation de 17,7%), tandis que les importations se sont élevées à 317,1 millions de dollars (+ 4,2%).

Les échanges commerciaux entre la Pologne et la Tunisie reposent en grande partie sur la coopération entre entreprises, de nombreuses usines tunisiennes sous-traitent pour les entreprises polonaises (principalement dans le secteur des câbles électriques, des pièces automobiles, des textiles), ce qui se traduit par une plus grande valeur des importations polonaises en provenance de Tunisie (produits semi-finis avec une valeur ajoutée pour les usines polonaises pour transformation ultérieure) et une valeur inférieure des exportations polonaises vers la Tunisie.