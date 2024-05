Dans le cadre du projet de développement agricole intégré (PDAI) au sud du gouvernorat de Kasserine, 30 projets ont été programmés à la réalisation dans la délégation de Sbeïtla, à un coût total estimé à 29.250 MD, selon le délégué de Sbeïtla, Hatem Riahi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable régional a précisé que les programmes prévus par ledit projet, concernent essentiellement le forage des puits, contre une enveloppe d’environ 600 mille dinars ainsi que l’approvisionnement en eau potable de 110 familles de la délégation de Sbeïtla .

Selon la même source, le projet inclut également, la réalisation d’un certain nombre de zones d’irrigation, sur une superficie de 200 hectares, à un cout estimé à 4,2 MD, dans plusieurs localités de la région, à savoir Mechreg Ecchams-Sfisifa et Ouled Allegue-El Mzara.

Dans le cadre du même projet, des pistes agricoles seront aménagés sur une longueur de 30 kilomètres dans plusieurs localités de la délégation de Sbeïtla, à un coût estimé à 9 MD.

Concernant l’amélioration des zones d’irrigation, le délégué a indiqué qu’une enveloppe de 3,020 MD sera allouée à l’aménagement de 271 ha dans les différentes localités de la région.

Dans le même contexte, 2,750 MD seront attribuées à la préservation de l’eau et du sol, où 600 ha des terrains menacés d’érosion seront aménagés, a ajouté le délégué de Sbeïtla, soulignant que la relance agricole comprend l’acquisition des graines de fruitiers (oliviers et de pistachiers), contre un cout total estimé à 150 mille dinars, outre la plantation d’environ 700 ha d’arbres fruitiers, et le rajeunissement d’environ 500 ha de plantations.

Le projet de développement agricole intégré au sud du gouvernorat de Kasserine concerne cinq délégations, à savoir Feriana, Kasserine-Sud, Hassi El Ferid, Majel Bel Abbes et Sbeïtla.

Le coût total dudit projet est estimé à environ 240,273 MD, il s’étale sur 5 ans (2023-2027), et couvre une superficie de 489 mille ha, dont environ 60% de la superficie du gouvernorat, au profit de 124 mille habitants.

Il vise à accroître la production agricole, préserver les ressources naturelles, valoriser les chaînes de valeur des produits agricoles locaux et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Il prévoit également le développement des pépinières d’alfa et des forêts, la lutte conte la désertification et la préservation de l’eau et du sol.