Le film tunisien “Les Filles d’Olfa” de Kawthar Ben Hania a rafflé trois prix lors de la huitième édition des Prix des Critiques pour les films arabes organisée par le Centre du cinéma arabe en marge de la 77e session du Festival de Cannes(14‑25 mai 2024).

Il s’agit des Prix de la meilleure réalisation, meilleur montage et meilleur film documentaire.

Le musicien tunisien Amine Bouhafa a également remporté le prix de la meilleure musique pour le film saoudien “Hajjan” d’Abou Bakr Chawki.

Par ailleurs, une projection officielle du film “Camp de Thiaroye” projeté dans le cadre de la rubrique “Classics Cannes 2024” est prévue ce soir dans la salle de cinéma Bonwell. Il est à noter que ce film a été restauré par la Fondation du cinéma mondial en partenariat avec le Ministère Tunisien des Affaires Culturelles et le Ministère Sénégalais de la Culture et du Patrimoine avec le soutien financier de la Fondation Hobson/Lucas et en coopération avec l’association du Cinéma du Sud.