Une société communautaire spécialisée dans le développement de l’artisanat vient d’être créée à Sahline (gouvernorat de Monastir). Il s’agit de la première société du genre lancée dans la région.

Selon le délégué de Sahline, Rabii Zakraoui, la société œuvrera notamment à promouvoir le secteur, encadrer et soutenir les artisans, créer une site et un espace pour la promotion et la commercialisation des articles et produits de la délégation de Sahline qui compte plus 80 spécialités artisanales, ajoutant que des accords ont été signés dans ce sens entre la société communautaire et les structures de soutien.