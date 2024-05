La croissance économique en Tunisie devrait fortement se rétablir, en passant de 0,4% en 2023, à environ 1,9% en 2024 et 2% en 2025, soutenue par les efforts de réforme et la poursuite de l’assainissement budgétaire, selon le dernier rapport de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur “les perspectives économiques pour la région Méditerranée méridionale et orientale” (SEMED), publié mercredi.

Selon la Berd, les risques macroéconomiques ont été quelque peu maîtrisés, même si les finances publiques restent sous pression et l’accès au financement extérieur, “encore très restreint” dans l’ensemble, en raison, notamment, de la dégradation de la notation souveraine du pays par plusieurs agences de notation financière.

Néanmoins, la Tunisie a réussi à honorer ses engagements en matière de dette extérieure à temps, atteste la Berd. Et de préciser que le pays continue, encore, à faire des progrès en ce qui concerne les réformes clés, notamment, l’assainissement budgétaire, même si ces progrès restent “lents”.

Par ailleurs, des risques importants continuent de planer, prévient la banque, évoquant une marge de manœuvre budgétaire “limitée”, un fardeau “élevé” de la dette extérieure et une économie “fragile” et “vulnérable” face aux chocs extérieurs.