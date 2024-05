Les préparatifs pour la 58ème édition du Festival international de Carthage (FIC), cet été, a été au centre d’une séance de travail tenue, mardi, au siège de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), à la Cité de la Culture.

La séance a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des Affaires culturelles, Moncef Boukthir en présence du comité d’organisation du festival.

Dans un communiqué publié, en fin d’après-midi, le ministère des Affaires culturelles a annoncé que la réunion a été consacrée “au suivi de l’avancement des préparatifs de la programmation de la 58ème édition du Festival de Carthage ainsi que le volet logistique et technique” de cet important rendez-vous artistique annuel dédié principalement à la musique.

Le ministre a souligné que l’édition 2024 se déroulera « dans une conjoncture exceptionnelle, en raison des attaques brutales que subit le peuple palestinien depuis le 7 octobre 2023 », indique la même source.

Boukthir a recommandé d’opter pour “des choix artistiques en harmonie avec la conjoncture mondiale actuelle, à travers des spectacles répondant aux goûts du public du festival”. La sélection devra être à « la hauteur et l’importance du théâtre antique de Carthage où se tient le festival. Ce prestigieux fesitval avait accueilli des artistes connus et moins connus et ouvert la porte de la célébrité pour beaucoup d’entre eux, peut-on encore lire.

Le ministre a recommandé de se conformer aux orientations du ministère des Affaires culturelles dans l’organisation des festivals et manifestations culturelles et artistiques, en veillant à la bonne gouvernance à travers la rationalisation et une meilleure gestion des dépenses.

Le festival international de Carthage est habituellement organisé entre Juillet et Août. La date de la prochaine édition n’est encore dévoilée.

Les deux éditions précédentes, 2022 et 2023, ont été présidées par Kamel Ferjani, musicien, compositeur et chef d’orchestre tunisien.

Le Festival de Carthage avait fait ses dé