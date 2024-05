La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb a souligné, lors de la réunion préparatoire ministérielle du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, pour préparer le 33ème sommet arabe, l’importance d’accélérer l’action arabe commune, de réviser les politiques commerciales et d’annuler les restrictions appliquées sur les échanges commerciaux interarabes afin de mettre en place un espace économique complémentaire.

Dans son intervention présentée, lors de la réunion préparatoire de la ligue arabe tenue dimanche à Manama, (Bahreïn), la ministre a mis l’accent sur l’intérêt majeur accordé aux nouvelles industries et sur l’orientation vers l’investissement dans le capital humain, ainsi que dans les secteurs de l’infrastructure, des technologies financières, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire et de l’intelligence artificielle.

Elle a expliqué que la Tunisie soutient fermement le plan de réponse d’urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales négatives de l’agression israélienne contre la Palestine, en mettant l’accent à ce stade sur les aides d’urgence.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, la ministre a mis en exergue l’importance d’avancer dans l’adoption d’une stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

Elle a considéré que la Tunisie constitue une étape importante dans le processus d’élaboration de cette stratégie arabe.

Dans le même contexte, la ministre a appelé à investir dans le projet du Centre régional d’excellence pour la jeunesse dans la région arabe, que la Tunisie abrite.

Ben Rejeb a discuté, lors de sa rencontre avec le ministre du Commerce et de l’Industrie du Bahreïn, Abdellah Ben Adel Fakhrou, des cadres de coopération entre les deux pays, dans le domaine des échanges commerciaux dans le cadre de l’intégration économique et dans le domaine de l’investissement.

Les deux parties ont échangé des points de vue sur des questions communes, exprimant leur aspiration à renforcer et à consolider les relations entre les deux pays.

Le Royaume de Bahreïn accueillera, jeudi 16 mai 2024, la 33e session du Sommet arabe, qui est la 33 ème réunion du Conseil de la Ligue des Etats arabes.

Les travaux préparatoires de ce sommet ont démarré, samedi 11 mai 2024, avec la réunion du Conseil économique et social au niveau des hauts responsables.