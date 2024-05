Le développement de la coopération avec l’Organisation Mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO) a été au centre d’une rencontre tenue vendredi entre Abdel Monêem Belâti, ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et Abdel Hakim Waêer, représentant régional de la FAO dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi que la délégation, qui l’accompagne.

Dans un communiqué publié samedi, les Deux parties ont convenu de cerner les orientations communes pour l’avenir en adéquation avec les priorités du département. Elles reposent notamment sur l’impératif de renforcer le développement et la sécurité alimentaire et hydrique, face aux défis climatiques, outre la coopération commune en matière de suivi et d’évaluation continue des projets.

Il convient de signaler que la Tunisie a signé en Août 2022, officiellement une nouvelle convention avec la FAO pour la période 2022-2025. Cette convention représente un cadre référentiel pour fixer l’action de l’Organisation Mondiale en Tunisie.