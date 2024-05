La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) a décidé d’augmenter son capital social pour le porter de 10 millions de dinars (MD) à 69.060.629 dinars, d’après un communiqué, publié récemment par la banque.

La décision prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue dernièrement, a pour objectif de réajuster la structure financière de la Banque et de la redresser en réduisant les pertes afin de préparer la Banque à une nouvelle phase de développement.

Pour ce faire, il a été décidé de lancer deux opérations d’une manière simultanée. La première consiste à réduire le capital de la Banque, de 100 MD à 10 MD, et ce, par la réduction de la valeur nominale des actions de dix (10) dinars à un (1) dinar.

Quant à la deuxième opération, elle consiste à augmenter le capital de la BFPME d’un montant égal à 59.060.628,521 dinars et ce, par voie de compensation des créances certaines, liquides et exigibles au profit de l’Etat tunisien et provenant de la totalité des dettes de la Banque au titre de la ligne de crédit japonaise rétrocédée, en date du 15 mars 2008.

A cet égard, l’AGE a décidé la création de 59 060 629 actions nouvelles attribuées totalement à l’Etat tunisien pour un prix d’émission égal à 1 dinar l’action.

La différence en millimes, s’élevant à 479 millimes, est considérée comme faisant partie des charges liées aux opérations de réduction et d’augmentation de capital.