Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Canada restent faibles mais des efforts sont en cours pour faciliter l’accès des opérateurs nationaux à ce marché a affirmé vendredi, le président directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

« Il est important de faciliter l’accès des entreprises nationales à ce marché prometteur notamment avec le nombre important de tunisiens résidents dans ce pays et qui manifestent un intérêt particulier pour les productions nationales (plus de 35 mille tunisiens y résident et une moyenne de 3000 étudiants/an) », a-t-il ajouté, lors de la 3ème Matinale de l’Export 2024, organisée, à la maison de l’exportateur, sur le thème « Le marché canadien : Quel potentiel export pour la Tunisie ? ».

La 3ème Matinale de l’Export vise selon les organisateurs à promouvoir les opportunités qui se présentent sur le marché canadien et à faire connaitre les mécanismes mis en place pour favoriser l’accès à ce marché.

Les exportations nationales vers le Canada se sont établies à 341 millions de dinars en 2023, contre 640 millions de dinars d’importations, a-t-il indiqué, ajoutant que les céréales représentent 80% des produits importés de ce pays alors que les équipements mécaniques et électriques, les huiles et dérivés et les dattes constituent les principaux produits exportés vers ce pays.

Il a souligné que le programme canadien relatif au Tarif de préférence général (TPG) destiné à stimuler l’économie des pays en voie de développement et qui accorde des exonérations ou des tarifs préférentiels sur les droits à l’importation, concernera la Tunisie à partir de janvier 2025 et favorisera l’accès des produits tunisiens à ce marché.

Sept activités de promotion sur le marché canadien ont été programmées en 2024, dont la participation aux plus grands salons dans le monde dans les industries agroalimentaires, l’organisation d’une série des rencontres professionnelles et la participation à la 2ème session du Rendez-vous d’affaires de la Francophonie qui se tient du 12 au 14 juin 2024, dans la province du Québec, et ce en dans l’objectif de développer les partenariats stratégiques dans l’espace francophone.

De son côté, l’ambassadrice du Canada en Tunisie Lorraine Diguer a noté que cette rencontre permettra de débattre des perspectives de la coopération entre les deux pays, notamment des échanges commerciaux, des investissements et des moyens de les renforcer dans les secteurs prioritaires.

Et de poursuivre : « l’année 2024 est une année importante pour les deux parties, d’autant plus que le mois de juin enregistrera l’organisation de deux manifestions, au Canada, auxquelles plusieurs entreprises tunisiennes y prendront part. »

Nous œuvrons à renforcer la coopération économique avec la Tunisie depuis 2017, à travers la réalisation des investissements en Tunisie, et l’incitation des entreprises canadienne à investir en Tunisie, a-t-elle dit, mettant l’accent sur la solidité des relations entre les deux pays.

L’accent a été également mis, durant cette rencontre, sur l’importance de la coopération avec le RTCA dont le réseau englobe les opérateurs économiques canadiens, ainsi que ceux en Amérique du Nord et en Europe.

Un accord de partenariat entre le CEPEX et le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires (RTCA) a été signé en marge de cette rencontre. Cet accord vise à faciliter les relations entre les opérateurs économiques Tunisiens et ceux résidents au Canada.

En vertu de cet accord, les deux parties devront échanger les données liées à la logistique, le transport, la fiscalité et le commerce afin de faciliter l’accès au marché canadien.

Le Canada avec ses 10 provinces, ses 6 fuseaux horaires, ses 3 niveaux de gouvernement, ses 40 millions d’habitants constitue un marché plein d’opportunités et défis, selon le Cepex.