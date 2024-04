Le déficit commercial s’est contracté de 4,16% en mars 2024, par rapport à février 2024, pour s’établir à 1540,1 millions de dinars (MD), a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans son bulletin mensuel sur les résultats du commerce extérieur aux prix courants mars 2024.

« En mars 2024, le déficit commercial mensuel a atteint 1540,1 MD, marquant une contraction par rapport au mois précédent où il était de 1607MD (février 2024)».

Le taux de couverture des exportations par rapport aux importations a gagné 0,5 points pour s’établir à 77%.

En mars, les échanges commerciaux ont été caractérisés par une baisse de 1,3% des exportations, laquelle est attribuable à la contraction des exportations dans plusieurs secteurs, ainsi que par une diminution de 2% des importations par rapport au mois précédent, laquelle est due à tous les groupes de produits à l’exception des produits énergétiques.

Hors produits énergétiques, les exportations ont baissé de 7,3%, tandis que les importations se sont contractées de 7,6%.

Baisse de 1,3% des exportations

Au mois de mars, les exportations ont enregistré leur troisième baisse mensuelle consécutive, avec un recul de 1,3% par rapport à février. Cette diminution est attribuable à la contraction des exportations dans plusieurs secteurs, à l’exception du secteur de l’énergie qui reprend de l’activité après trois mois de baisse continue.

Cette diminution est due principalement, à la baisse des exportations des industries mécaniques et électriques qui ont enregistré un déclin de 6,4%.

De même, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a subi une chute notable de 16,3%, en raison notamment de la baisse des exportations d’huile d’olive.

Les secteurs de textiles-habillements et du cuir ont également connu une baisse globale de 9,1%, avec une diminution de 5,5% pour les textiles-habillements, et une chute de 23,2% pour le cuir et les chaussures.

Les exportations des secteurs manufacturiers divers ont également reculé de 9,3%.

Cependant, les exportations dans le secteur de l’énergie reprennent de l’activité après trois mois de baisse continue, enregistrant une augmentation remarquable de 196%. Le secteur des mines, phosphates et dérivés a également enregistré une croissance de 42,9%.

Diminution de 2% des importations

S’agissant des importations, elles ont diminué en mars 2024 de 2% en variation mensuelle. Cette baisse est due à tous les groupes de produits à l’exception des produits énergétiques.

En effet, les importations de biens d’équipement ont accusé une forte baisse de 21,7%. Cette diminution est également constatée au niveau des importations de biens de consommation, avec un taux de 11%, principalement en raison de la baisse des achats de voitures particulières.

Les importations de produits alimentaires ont fortement baissé de 16,1%, principalement en raison de la baisse des importations de sucre.

Toutefois, les importations de produits énergétiques ont augmenté de manière significative soit de 22%, et celles des matières premières et demi-produit ont augmenté de 4,8%.

Les exportations vers l’Union européenne (UE) ont enregistré une légère baisse de 0,8%. Toutefois cette évolution globale masque des tendances très variés selon les destinations. En effet, des augmentions sont observées avec l’Allemagne de 31,5%, l’Italie de 6,4% et la Belgique de 11%. En revanche, des diminutions sont enregistrée avec la France ( -14,1%), Malte ( -84,7%) et l’Espagne (- 5,4%).

Avec les pays du Maghreb, les exportations ont chuté de 8,8%, notamment à destination de la Libye (-32,4%). Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 46,8%, vers le Royaume Uni de 38,6%, et vers la Turquie de 17,5%.

En revanche, une forte augmentation de 159,8% des exportations a été enregistrée vers la Suisse, principalement au niveau des produits pétroliers.

Pour les importations en provenance de l’UE, elles ont enregistré une baisse de 16,7%.

Cette diminution est principalement, attribuable à des baisses significatives avec certains pays, notamment l’Italie (-14,3%), la France (-12,6%), et l’Espagne (-19,9%).

En revanche, les importations en provenance d’Allemagne ont quasi-stagné (+0,4%).

Les importations en provenance des pays du Maghreb ont augmenté de manière remarquable avec un taux de 55,4%, principalement en raison de l’augmentation des importations en provenance d’Algérie (+64,4%), essentiellement du gaz.

Par ailleurs, les importations en provenance de Russie ont baissé de 18,4%, et celles en provenance de Chine ont baissé de 16,2%.

Cependant, les importations en provenance de Turquie ont connu une nette hausse avec un taux de 39,2%