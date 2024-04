“L’institut de presse et des sciences de l’information (IPSI) a lancé jeudi un laboratoire de recherche ayant pour thème “Médias, communication et transition” qui permettra d’impulser la recherche scientifique dans ce secteur en Tunisie et de favoriser son rayonnement à l’échelle nationale et internationale”, a indiqué la présidente de l’université de la manouba Jouhaina Gherib dans une déclaration à la TAP.

Selon Gherib, ce laboratoire de recherche, qui est spécialisé dans les médias, la communication et la transition revêt une importance majeure à l’ère du développement des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, qui exigent une analyse profonde et une démarche critique des phénomènes, par le biais des sciences humaines et de la communication.

Elle a souligné que l’université de la Manouba comprend actuellement, 15 établissements universitaires et 34 laboratoires de recherche ayant prouvé leur efficacité dans la recherche scientifique et l’innovation dans plusieurs domaines tels que les langues, l’histoire, la géographie, l’économie et gestion, l’informatique et la biotechnologie.

De son côté, la directrice de l’IPSI Hamida El Bour a affirmé que ce nouveau laboratoire constitue un acquis pour les chercheurs à l’institut, qui est le seul établissement d’enseignement supérieur à offrir les opportunités de recherche en sciences de l’information et en communication et à accueillir les chercheurs venant de plusieurs pays arabes.

Selon El Bour, ce laboratoire comprend quatre thèmes à savoir “la communication des organisations”, la communication politique”, “Médias et société” incluant les volets de la femme et l’éducation à l’information ainsi que “l’information et les médias numériques”.