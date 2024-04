Ciments Jbel Oust, usine de fabrication de matériaux de construction et faisant partie du groupe Votorantim Cimentos, a été récemment désigné comme meilleur employeur en Tunisie pour l’année 2024. Cette reconnaissance souligne l’engagement de l’entreprise envers le bien-être, le développement professionnel et la satisfaction de ses collaborateurs.

La certification est le fruit d’une évaluation rigoureuse des pratiques de gestion des ressources humaines, de la culture d’entreprise et de la satisfaction des collaborateurs. Le processus d’évaluation repose sur une analyse approfondie de l’attrait d’une entreprise, réalisée en deux phases distinctes et centrées sur huit dimensions, comprenant le leadership managérial, les opportunités de développement professionnel et les pratiques RH.

Dans une déclaration de M. Abdelkader Nciri, ADG de l’entreprise “Notre certification en tant que ‘Best Place to Work’ témoigne de notre engagement envers le bien-être de nos employés. C’est une validation externe de nos efforts pour créer un environnement de travail inclusif, stimulant et favorable à la croissance professionnelle. Cette reconnaissance renforce notre détermination à continuer d’investir dans nos collaborateurs et à maintenir une culture d’excellence.”

Pour sa part Mme Intidhar Toumi, DRH de l’entreprise, elle a déclaré “Être reconnu comme l’un des meilleurs endroits où travailler est une source de fierté pour nous en tant qu’entreprise. Cette certification valide notre engagement envers nos employés, démontrant que nous mettons en place les bonnes pratiques pour favoriser un environnement de travail dynamique, respectueux et épanouissant. Nous sommes reconnaissants envers nos équipes pour leur contribution à notre succès et nous nous engageons à continuer à faire de notre entreprise un lieu où chacun peut s’épanouir et exceller.”

Ciments Jbel Oust remercie l’ensemble de ses collaborateurs pour leur dévouement et leur contribution à faire de l’entreprise un lieu où il fait bon travailler, et s’engage à poursuivre ses efforts pour maintenir cette excellence en matière de culture d’entreprise et de bien-être des collaborateurs.

