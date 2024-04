Dermatologues : Les écrans solaires doivent être remboursés par la CNAM

Les écrans solaires sont aujourd’hui d’une importance majeure et doivent être remboursés par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) comme c’est le cas en Australie par exemple, a souligné mercredi Moez Ben Salem, dermatologue membre de la société tunisienne de dermatologie et de vénérologie (STDV) et membre du bureau exécutif de l’association africaine de dermatologie et de vénérologie (ASDV).

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge du 4ème congrès africain de dermatologie et de vénérologie organisé du 23 au 27 octobre en cours au palais des congrès à Tunis, Ben Salem a estimé que l’utilisation d’un écran solaire n’est plus aujourd’hui un luxe mais c’est important pour protéger la peau de l’exposition au soleil, des infrarouges, de la lumière bleue et autres.

Il a, toutefois, souligné l’importance de consulter un médecin spécialiste pour utiliser un écran adapté à son cas puisque cela dépend de la nature de la peau, de l’éventuelle présence de pathologies, de l’exposition au soleil mais aussi de l’âge.

En outre, le spécialiste a souligné la nécessité d’actualiser la liste des médicaments dermatologiques remboursables par la CNAM estimant qu’avec les progrès scientifiques certains médicaments sont fondamentaux et il est regrettable de ne pas pouvoir les utiliser.

Dans ce contexte, il a cité le cas des crèmes émollientes qui sont primordiales pour le traitement de l’eczéma chez les enfants et qui ne sont pas remboursables par la CNAM.

Par ailleurs, le spécialiste a dénoncé l’indisponibilité de certains médicaments qui sont indispensables pour certaines pathologies.

Quelque 600 congressistes de 24 nationalités différentes venus d’Afrique, d’Asie, d’Australie et d’Amérique participent aux travaux du 4ème congrès africain de dermatologie et de vénérologie, selon Ben Salem.

Après s’être tenu en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigéria, ce congrès est organisé pour la première fois en Afrique du Nord et en Tunisie. Les travaux se déroulent, aussi pour la première fois, en deux langues, soit en français et en anglais, d’après la même source.

85 speakers experts dans le domaine de la dermatologie et de la vénérologie animeront des conférences et des ateliers sur différents thèmes d’actualité comme l’allergologie et les maladies infectieuses et sexuellement transmissibles, l’utilisation du laser, la chirurgie esthétique et bien d’autres thèmes.