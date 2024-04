Le Gouvernement Tunisien est déterminé à soutenir l’industrie aéronautique à travers l’encadrement rapproché de tous les acteurs opérant dans ce secteur et la garantie d’un climat propice à la croissance et au développement, a affirmé la ministre de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi. Et d’ajouter que l’objectif recherché est de positionner le pays en tant qu’acteur incontournable à l’échelle nationale et internationale.

Intervenant, mardi, lors de la 4ème édition de la convention d’affaires « Aerospace Meetings Tunisia », organisée du 23 au 25 avril 2024, à Gammarth (banlieue nord de Tunis), la ministre a réitéré que « l’industrie aéronautique reste un secteur pilier sur lequel la Tunisie mise pour aller de l’avant ».

Pour ce faire, la Tunisie doit continuer à travailler et à reformer afin de renouer avec la croissance et de garder son avantage compétitif par rapport à la concurrence mondiale qui est de plus en plus accrue, estime la ministre. Et de poursuivre que « le consensus politique et social est à l’ordre de jour pour permettre de drainer des investisseurs dans les domaines stratégiques tels que l’enseignement, la formation, l’infrastructure, la recherche et l’innovation ».

« Notre objectif est de promouvoir les secteurs porteurs et particulièrement, les secteurs à fort continu technologique et à forte valeur ajoutée ce qui permettra de créer plus d’emplois et d’avoir de la main d’œuvre qualifiée », a expliqué la ministre.

Ouerghi a indiqué que le gouvernement travaille d’arrache-pied pour améliorer le climat d’affaires, généraliser la digitalisation de l’administration et résoudre les problèmes liés au volet foncier.

De son côté, le Directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur(FIPA), Jalel Tebib a mis l’accent sur la volonté de montrer une nouvelle Tunisie prête à accueillir davantage de sociétés dans le secteur de l’aéronautique qui constitue la vitrine de l’industrie tunisienne.

Pour le responsable, les difficultés qui entravent le développement de ce secteur peuvent être résolues Grace à la collaboration de tous les intervenants (instances, ministères et acteurs économiques). « La Tunisie possède plusieurs atouts qui peuvent attirer de nouvelles sociétés opérant dans ce domaine», a souligné Tebib, évoquant le positionnement géographique en méditerranée, la signature de plusieurs accords d’échange (Statut de partenaire avancé avec l’Union Européenne, l’adhésion à la ZLECAF et le COMESA…), le cadre législatif favorable à l’investissement et les ressources humaines qualifiées et spécialisées.

Le président du groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales, Thierry Haure Mirande, a, pour sa part, affirmé que la supply chaine aéronautique de la Tunisie est la première du genre implantée au Maghreb Arabe. Et de poursuivre que grâce à ces ingénieurs qualifiés, la Tunisie, un pays ouvert à l’investisseur est capable de monter en puissance dans ce secteur.

« Aerospace Meetings Tunisia » se tiendra du 23 au 25 avril 2024 sur le thème : « Soutenir la supply chain aéronautique de demain en Tunisie » . Organisé par l’Enterprise française « Advanced Business Events » (ABE ), en étroite collaboration avec la FIPA et GITAS « Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales », cet évènement constitue pour la Tunisie et les entreprises tunisiennes un évènement majeur pour la promotion et le développement du secteur aéronautique en Tunisie, en matière d’attraction d’IDE, de sous-traitance, de transfert de technologie et de création d’emplois.

150 entreprises participeront à ce conclave représentant 10 pays dont la Tunisie, selon les données présentées par les organisateurs.