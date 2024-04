La société TIM (Truck International Mobility), filiale du groupe tunisien SETCAR, vient d’annoncer avoir signé un nouveau partenariat avec le géant FotonMotor pour la représentation de l’ensemble de la gamme de véhicules de la marque chinoise.

Fondé en 1996, FotonMotor est classé au premier rang des constructeurs automobiles chinois et opère dans un périmètre d’activité couvrant une série complète de pickups, de véhicules commerciaux, y compris les mini-camions, les camions légers, moyens et lourds, les fourgonnettes, les bus, les minibus et les engins de chantier.

FotonMotor est devenu l’un des principaux fabricants de véhicules commerciaux au monde avec 10 millions de ventes cumulées de véhicules. Ses dernières motorisations, qu’elles soient thermiques, électriques, hybrides ou à hydrogène, sont à la pointe de la technologie. La marque dispose de 22 usines et enregistre une présence dans 110 pays.

Dans une première phase, TIM assurera le service après-vente de la flotte existante et très prochainement à Sousse lors de l’ouverture d’une nouvelle succursale dont l’objectif est de développer son réseau et d’assurer plus de proximité auprès de ses clients.

Dans une deuxième étape à compter du deuxième semestre de l’année 2024, TIM procédera à la commercialisation de toute une gamme de la nouvelle génération de camions de petits et moyens tonnages, à savoir le 3.4T, 3.5T, 7T, 9T, 14T.

