« Je suis très ravi que «Le Génie et les Ténèbres » soit traduit vers l’arabe et de surcroit par un jeune tunisien donnant ainsi l’occasion aux lecteurs arabophones de découvrir la production littéraire italienne et l’histoire de l’art à travers les deux icônes du Cinquecento Léonard de Vinci et Michel-Ange” a déclaré à l’agence TAP le célèbre écrivain et conteur de talent italien Roberto Mercadini.

Le livre apprend l’agence TAP auprès du jeune traducteur Malek Ben Ezzeddine, est actuellement en phase de révision linguistique et de relecture. La copie non définitive du livre intitulé en arabe «”El-abkaria wa Edhouloumet” est constitué de 351 pages avec en haut de de la couverture les deux portraits de Léonard de Vinci et Michel-Ange.

La date de publication, a-t-il annoncé, est prévue pour le mois de septembre prochain auprès de la maison d’édition tunisienne Pop Libris, créée en 2013 en vue de promouvoir une littérature tunisienne alternative et de donner la chance à de jeunes (ou moins jeunes) auteurs/autrices encore inconnu(e)s.

Parlant de la traduction qu’il a entamée depuis près de six mois (octobre 2023), et qui est à l’origine l’idée de l’écrivain bilingue Sami Mokaddem, l’un des trois fondateurs de Pop Libris, Malek Ben Ezzeddine a relevé que cette traduction lui a permis de découvrir un véritable chef d’œuvre et un auteur d’exception. Et d’ajouter « En avançant dans la traduction, c’est tout un monde fabuleux à travers un récit fantastique que je découvre et grâce auquel je me familiarise de plus en plus notamment avec les techniques de sculpture, de peinture, autour de deux personnages de nature, d’habitudes et de mode de vie tout à fait distincts que l’auteur Roberto Mercadini décrit d’un humour démesuré avec un style d’écriture très amusant”.

“Le Génie et les Ténèbres”, un récit qui se veut un hymne à la diversité

D’ingénieur informaticien à conteur moderne, Roberto Mercadini a fait de l’art de la narration sa vocation. Ecrivain, podcasteur et youtuber, auteur et interprète de plus de 20 monologues, il a lors d’une rencontre organisée dimanche en fin d’après-midi au pavillon de l’Italie, invitée d’honneur de la FILT 2024, présenté son livre « L’ingegno e le tenebre » (Rizzoli, 2022) traduit en français en 2023 par la maison d’édition française Les Belles Lettres.

Le livre, a-t-il mentionné, qui s’articule autour de deux personnages complètement différents se situe entre le récit et la fiction puisqu’il parle de la renaissance italienne et de tout un pan mouvementé de l’histoire artistique et politique de l’Italie, en focalisant sur ces deux grands génies Léonard de Vinci et Michel-Ange, deux figures artistiques rivales et différentes autour d’événements bien réels appuyés par des témoignages divers.

Sous forme d’épisodes, précise-t-il, l’ouvrage n’est pas écrit dans une langue académique mais plutôt littéraire en vue d’attirer le lecteur et à l’impressionner à la fin de chaque chapitre par une sorte de morale.

Ecrire un livre sur les deux plus grands artistes de la renaissance qui se sont rencontrés à Florence en 1501 mais qui ne se sont jamais appréciés, peut sembler étrange et c’est d’ailleurs l’originalité de l’œuvre : montrer qu’à travers cette différence radicale, on peut atteindre les sommets les plus hauts même en prenant des chemins différents et opposés comme ces deux personnages si différents dans leurs personnalités que dans leurs choix artistiques et de vie. Avec son talent de conteur d’exception, il a brossé un contexte historique et politique douloureux, d’une époque de violences, de guerre et de fanatisme religieux sans pitié, d’où le choix du mot “ténèbres” dans le titre, explique l’auteur d’un récit qui se veut dit-il, un hymne à la diversité.