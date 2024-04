Las Huellas del Genio : Un récital en mémoire de Paco de Lucía à la FILT 2024

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril qui coincide avec le déroulement pendant cette semaine de la 38ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT), le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes Ennejma Ezzahra, en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes de Tunis organisent un récital “Las Huellas del Genio. Paco de Lucía, in memoriam”, le mardi 23 avril 2024, à 19h00 au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said. Le récital sera assuré par l’artiste guitariste José Carlos Gomez et le journaliste et écrivain Alejandro Luque.

Cette année 2024, marque la commémoration du 10ème anniversaire du décès du grand génie de la guitare, la légende du flamenco Paco de Lucía, dont la musique continue d’illuminer le chemin de nombreux artistes, et le souvenir qu’il a laissé à ceux qui l’ont connu demeure indélébile.

Parmi ces artistes se trouve son disciple José Carlos Gómez, originaire d’Algeciras, tout comme Paco de Lucía.

En hommage au maître qui l’a guidé dès ses débuts, il a souhaité lui rendre hommage avec un livre-disque intitulé “Las Huellas del Genio”, dans lequel il compile de nombreuses expériences avec ce géant et sa famille, tout en composant ce qui pourrait bien être une bande originale apocryphe de sa vie.

José Carlos Gómez sera accompagné du journaliste et écrivain Alejandro Luque, qui a interviewé Paco de Lucía et a souvent écrit sur lui, dans ce qu’ils appellent un “récital conversé”, au cours duquel souvenirs, anecdotes, observations et émerveillements se mêleront à quelques-uns des morceaux qui composent l’album, interprétés en direct.