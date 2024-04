Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors participe à la 38e édition de la foire internationale du livre qui se tiendra du 19 au 28 avril 2024 au palais des expositions au Kram avec un programme riche et varié.

Au cours de cette nouvelle édition de la foire du livre, le ministère de la femme a aménagé un stand qui sera consacré à ses publications, études et travaux de recherche, comportant près de 200 titres dans les domaines liés à la femme, à la famille, à l’enfance et aux personnes âgées.

Le ministère a également concocté un programme varié qui comporte des forums culturels, des ateliers d’animation pour enfants et des conférences sur le guide de l’éducateur pour l’inclusion des enfants autistes dans les établissements de la petite enfance et le guide des parents d’enfants souffrant des troubles de l’autisme, un espace pour la lecture, un atelier de sensibilisation pour prévenir les risques liés au harcèlement et aux agressions sexuelles contre les enfants.

Le programme du ministère de la famille comprend également un atelier d’informatique destiné aux enfants, outre l’initiation à l’inscription dans les sessions de formation organisées par le centre national de l’informatique pour enfants.