Les travaux de la conférence internationale sur la triple transition énergétique, écologique et digitale, ont démarré, jeudi au Centre de Recherche Numérique de Sfax, et se poursuivront jusqu’au 20 avril courant, avec la participation d’un panel d’experts venus d’Allemagne, Canada, Maroc, Portugal et de Tunisie.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Riadh Haj Tayeb, directeur général à la municipalité de Sfax, partie coorganisatrice de l’événement, a indiqué à l’Agence TAP, que ce séminaire constitue une opportunité pour s’inspirer des expériences réussies des pays pionniers dans le domaine.

L’objectif pour la Tunisie est de relever les défis de cette transition, en vue d’atteindre un développement durable et pérenne, soutenir les secteurs prometteurs en la matière et préparer des compétences au niveau universitaire dans le domaine de l’économie de l’énergie, a-t-il souligné.

Il est également question d’encourager davantage d’entreprises à s’engager dans le système de triple transformation énergétique, écologique et numérique, afin d’améliorer leur compétitivité et assurer leur position au niveau mondial, selon la même source.

Cet événement, qui comprend plusieurs interventions et communications scientifiques sur des expériences étrangères et locales en la matière et dont certaines seront présentées le 20 avril au siège de l’Institut supérieur d’administration des affaires à Sfax, se tient à l’initiative de l’ISAAS, en partenariat avec la municipalité de Sfax, l’Agence Nationale pour la maîtrise de l’Energie (ANME), l’Agence allemande de développement, l’Université de Sfax, le Centre de recherche en numérique à Sfax et l’Institut Supérieur de Gestion Industrielle à Sfax.