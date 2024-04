Le ministre ivoirien de la transition numérique, Ibrahim Kalil Konté, a exprimé sa volonté de prendre connaissance de l’expérience tunisienne dans le domaine de la transition numérique, en planifiant une visite le mois prochain en Tunisie, en compagnie de responsables de certaines institutions ivoiriennes actives dans ce domaine.

Le ministre ivoirien s’exprimait, lors d’un entretien tenu avec le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, en marge de sa participation aux activités du Cyber Africa Forum, organisé en Côte d’ivoire.

Le ministre ivoirien a salué à cette occasion, les efforts déployés par la Tunisie dans le domaine de la transition numérique notamment le projet de l’identité numérique qui représente un accès sécurisé aux services électroniques, indique un communiqué rendu public aujourd’hui par le ministère.

Ben Neji, s’est également entretenu avec le ministre des communications et porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly. La rencontre a porté sur les moyens de développer les relations bilatérales et de renforcer l’échange des expériences ainsi que les meilleures pratiques à adopter dans le domaine de l’utilisation des nouvelles technologies de la communication notamment les réseaux sociaux et les moyens de lutter contre les fausses informations.

Le porte-parole du gouvernement ivoirien a salué les réalisations de la Tunisie, lors de ces dernières années, dans le domaine de la transition numérique notamment le projet de l’identité numérique. Les deux parties ont également souligné les fortes relations entre la Tunisie et la côte d’ivoire.

Par ailleurs, Ben Neji a rencontré, lors d’une visite effectuée, ainsi que la délégation qui l’accompagne, à la poste ivoirienne, le président directeur général de cet établissement, Isaac Gnamba-Yao. L’entretien a porté sur les domaines de la coopération bilatérale.

Les deux parties ont souligné l’impératif d’échanger les visites et de mettre en place un programme d’action bilatéral portant sur les projets communs notamment le projet pilote relatif à la mise en place d’une plateforme logistique d’échange des envois postaux et du développement du commerce électronique via le réseau postal africain, Ecom@Africa.