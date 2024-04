Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné lors de sa rencontre avec le directeur général de l’Agence nationale égyptienne des médicaments, Ali Ghamraoui, la nécessité de renforcer l’action commune pour la création de laboratoires de fabrication des matières premières en vue de répondre aux besoins des deux pays en sérums et en vaccins.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, Ali Mrabet a également appelé au renforcement de la coordination entre les deux pays pour accélérer la création de l’Agence arabe des médicaments.

D’après la même source, l’entretien, tenu en marge de la réunion préliminaire pour la mise en place de l’Initiative Africaine d’Harmonisation de la Réglementation des Médicaments en Afrique du Nord, a été aussi consacré à l’examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des médicaments et des industries pharmaceutiques.

Ali Mrabet a également souligné l’importance de renforcer le partenariat bilatéral dans le secteur de la santé notamment dans les domaines de la recherche scientifique, les industries pharmaceutiques et l’échange d’expériences.

Les travaux de la réunion préliminaire pour la mise en place de l’Initiative Africaine d’Harmonisation de la Réglementation des Médicaments en Afrique du Nord ont démarré mardi à Tunis et se poursuivront jusqu’au 18 avril en cours.

La Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Égypte et la Mauritanie participent à cet événement dans le but de discuter des moyens de développer le secteur pharmaceutique et d’améliorer la qualité des produits de santé, de renforcer le contrôle et de faciliter les échanges entre les pays dans le domaine des médicaments.