Dans le souci d’assurer la réalisation du stade olympique d’El Menzah conformément aux normes et spécifications techniques internationales, une séance de travail s’est tenue vendredi entre le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Déguiche et une délégation chinoise composée du chargée d’affaires de l’ambassade de Chine en Tunisie, Yuan Lijie, du conseiller économique Liang Gang et d’un groupe d’architectes spécialisés dans l’architecture sportive dirigé par Du Yangying.

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont également pris part plusieurs cadres du ministère, de la cité nationale sportive et des représentants du ministère de l’équipement et de l’habitat, le ministre de la jeunesse et des sports a mis en exergue la profondeur de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de la jeunesse et des sports, rappelant les précédents domaines de coopération, notamment les projets des centres culturels et sportifs pour la jeunesse à Menzah VI et à Ben Arous.

Il a, également, exprimé la volonté commune des deux pays de déployer des efforts pour rehausser le niveau de ces relations et les moyens de les élever au rang de partenariat stratégique et de les soutenir davantage en apportant l’appui nécessaire au parachèvement du projet de reconstruction du stade olympique d’El Menzah, qui représente la mémoire des Tunisiens et un monument sportif datant de 1967.

Pour sa part, la chargée d’affaires de l’ambassade de Chine a souligné la disposition des autorités chinoises à coopérer dans ce projet et à faciliter les procédures, soulignant la volonté commune de hisser ces relations bilatérales aux plus hauts niveaux en trouvant de nouvelles opportunités de coopération au service de l’intérêt suprême des deux peuples amis, notamment à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques tuniso-chinoises.