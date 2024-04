L’Institut du Monde Arabe (IMA) vient de lancer l’appel à candidatures pour la 12ème édition du Prix de la littérature arabe. L’appel à candidatures pour cette édition 2024 est ouvert jusqu’au 30 juin 2024. Peuvent candidater les auteurs d’ouvrages parus entre le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2024.

Créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA), le Prix de la littérature arabe distingue la création littéraire issue du monde arabe en récompensant une œuvre littéraire écrite sur la thématique du monde arabe.

Ayant récompensé le Tunisien Yamen Manai en 2022 pour son roman « Bel Abîme » (Editions Elyzad), le prix est attribué à un écrivain ayant la nationalité de l’un des pays de la Ligue arabe dont la Tunisie, ayant écrit une œuvre littéraire (roman ou recueil de nouvelles), à compte d’éditeur, en arabe et traduite en français ou directement en français.

Le jury attribuera le Prix en fonction des qualités d’expression littéraire et du caractère novateur et original de l’œuvre présentée. Le jury est composé au minimum de six personnalités du monde des médias, des arts et de la culture et de spécialistes de littérature, dont plusieurs pourraient être originaires de pays de la Ligue arabe, choisies d’un commun accord par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’IMA. La sélection des six à huit ouvrages finalistes sera annoncée début septembre.