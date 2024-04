La série télévisée Raggouj de Abdelhamid Bouchnak diffusée en 18 épisodes sur Nessma Jdida (Nessma TV) s’est taillée la part du lion en remportant 10 prix parmi les 14 récompenses de la Radio Nationale Ramadan Awards 2024. Les vainqueurs ont été annoncés dans la soirée de vendredi dans le cadre de l’émission “Kanadil” de Abir Boulila.

Le prix spécial du jury a été décerné à l’acteur Kamel Touati en reconnaissance pour l’ensemble de son oeuvre. Présidé par Mohamed Dammak (réalisateur), le jury formé de l’actrice Afef Ben Mahmoud, l’universitaire Lamia Belgaied Guiga, le directeur photo Mohamed Maghraoui, l’acteur Ahmed Hefiane, la journaliste et critique Samira Dami et l’ingénieur son Rochdi Hmaidi a décidé de ne pas décerner les prix “meilleur montage” et “meilleur maquillage”.

Ci-après la liste complète des vainqueurs Ramadan Awards 2024:

Prix meilleure série: Raggouj de Abdelhamid Bouchnak

Prix meilleur sitcom: “Nhar Ala Ammar” de Zied Letaiem

Prix meilleur réalisateur: Abdelhamid Bouchnak pour Raggouj

Prix meilleur scénario: Mohamed Ali Dammak pour Beb Errezq

Prix meilleure photo : Malek Jbini dans Raggouj

Prix meilleur son et mixage: Aymen Toumi et Yazid Chebbi dans Raggouj

Prix meilleure musique: Hamza Bouchnaq dans Raggouj

Prix meilleur acteur: Mohamed Ali Ben Jomaa dans Raggouj

Prix meilleure actrice Yasmine Dimassi dans Raggouj

Prix meilleur second rôle masculin: Houssem Ghribi dans Raggouj

Prix meilleur second rôle féminin: Aroua Rahhali dans Raggouj

Prix meilleur décor Mohamed Nidhal Batich dans Beb Errezq

Prix meilleur costume: Aicha Khlil dans Raggouj

Le Prix de la meilleure oeuvre qui présente une image positive de la femme a été décerné à Raggouj par le jury présidé par Racha Tounsi (journaliste)et qui réunit des journalistes culturels et spécialistes en audiovisuel et cinéma en l’occurrence Wissem Tlili, Leila Bourogaa, Chedia Khdhir et Rim Meddeb.