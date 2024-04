Une fouille de sauvetage de tombes puniques dans la région de Ksibet Mediouni, du gouvernorat de Monastir, a été effectuée, mercredi, par une équipe de chercheurs de l’Institut National du Patrimoine (INP).

La représentante de l’INP à Monastir, Soussen Rahmouni, a déclaré, jeudi 4 avril, à la correspondante de TAP dans la région, que cette fouille placée sous la supervision de l’archéologue Yamen Sghaier a pour but de déterminer la période exacte de ces tombes puniques.

Elle a fait savoir que le site de cette fouille a été découvert fortuitement lors de travaux de curage de canalisation des eaux pluviales à Ksibet Mediouni, afin de protéger la ville des inondations, effectués par les agents de la Direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat. Suite à cette découverte, des représentants de l’Institut se sont rendus, la semaine dernière, sur les lieux afin d’inspecter ces tombes puniques qui étaient vides et contenant des traces de poteries de périodes assez récentes, a-t-elle dit.

L’archéologue Yamen Sghaier qui dirige cette fouille est chargé de recherche à l’INP et responsable des sites antiques des gouvernorats de Sousse et de Monastir, avec les sites majeurs de Pheradi Maius et de Thapsus. Ses axes de recherches portent à la fois sur les mondes funéraires libyque et punique ainsi que sur la culture matérielle, principalement la céramique.