Le docufiction “Four Daughters” (Les filles d’Olfa) de Kaouther Ben Hania est au programme de la 10ème édition du “Stockfish Film Festival” qui se tient du 4 au 14 avril 2024 dans la Capitale islandaise Reykjavík.

Le Stockfish Film Festival qui démarre ce jeudi à Bíó Paradís, propose chaque année une sélection des films les plus prometteurs au monde. Le candidat de la Tunisie aux Oscars 2024 “Four Daughters” est parmi cinq films arabes multiprimés sortis en 2023 dans la sélection officielle composée de 27 films de divers genres, islandais et internationaux.

Les autres films qui représentent la région arabe sont : “Goodbye Julia” du Soudanais Mohamed Kordofani, “The Burdened” du Yéménite Amr Gamal, “The Teacher” de la Britano-palestinienne Farah Nabulsi et “Bye Bye Tiberias” de la Franco-algérienne Lina Soualem.

Le Stockfish Film Festival de Reykjavík est organisé en collaboration avec le Centre de la cinématographie islandais et toutes les associations professionnelles du cinéma. Ce festival de l’industrie cinématographique en Islande a été fondé en 2015, en tant que réincarnation du Festival du film de Reykjavík (Kvikmyndahátíð í Reykjavík) qui a été créé en 1978.

Le festival vise à créer une plate-forme à Reykjavík pour encourager la collaboration entre les communautés cinématographiques nationales et internationales et donne au grand public l’occasion de voir certains des films d’art et d’essai les plus prometteurs au monde. Le volet professionnel de l’événement proposera trois masterclasses, trois discussions, une vitrine de WIP et un événement dédié à la politique islandaise en matière de cinéma sur la période 2020-2030.

Voici les synopsis des cinq films arabes sélectionnés au Stockfish Film Festival 2024 :

Bye Bye Tiberias de Lina Soualem ( 82′, 2023)

Quittant son village natal pour poursuivre son rêve de devenir actrice, Hiam Abbass a également laissé derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina, cinéaste, revient avec elle pour voyager à travers les lieux disparus parmi les souvenirs épars de quatre générations de femmes palestiniennes audacieuses.

Four Daughters de Kaouther Ben Hania (107′, 2023)

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombres et lumières. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent, et pour combler leur absence, Ben Hania fait appel à des comédiens professionnels et met en place un extraordinaire mécanisme cinématographique pour dévoiler l’histoire d’Olfa et de ses filles. Un voyage intime plein d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission intergénérationnelle et de sororité, qui interrogera le fondement même de nos sociétés.

Goodbye Julia de Mohamed Kordofani (120′, 2023)

Mona, une ancienne chanteuse piégée dans un mariage difficile, est rongée par la culpabilité après avoir dissimulé un meurtre et tente de se rattraper en accueillant Julia et Daniel, la veuve et le fils du défunt, dans la maison. Lorsque Mona est incapable de reconnaître ses transgressions avec Julia, elle décide de laisser son passé derrière elle et de se concentrer sur le présent. Cependant, elle ne se rend pas compte que les bouleversements de sa patrie doivent encore trouver un chemin dans sa maison et la forcer à faire face à ses péchés.

The Burdened de Amr Gamal (91′, 2023)

Un couple du sud du Yémen, Isra’a et Ahmed, met tout en œuvre pour offrir une vie et une éducation normales à leurs trois jeunes enfants. Lorsqu’ils découvrent qu’Isra’a est à nouveau enceinte, ils doivent prendre des décisions difficiles guidés uniquement par l’intérêt de leur famille.

The Teacher de Farah Nabulsi (116′, 2023)

Un instituteur palestinien a du mal à concilier son engagement risqué dans la résistance politique avec la possibilité d’une nouvelle relation avec Lisa, une travailleuse bénévole, et son soutien émotionnel pour l’un de ses élèves, Adam.