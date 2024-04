Selon un classement réalisé par le Seasia Stats, média spécialisé dans les voyages et sorties, Sidi Bou Said est classée 3ème plus beau village au monde.

Sidi Bou Said est un village perché sur une falaise dominant Carthage et le golfe de Tunis. A une hauteur de 130 mètres du niveau de la mer.

Les maisons de Sidi Bou Saïd qui combinent les architectures arabe et andalouse, extérieurement d’une blancheur éclatante et aux portes bleues, sont dispersées au hasard de ruelles tortueuses.

L’inscription du village de Sidi Bou Saïd, mondialement reconnu pour son importance patrimoniale, historique et architecturale, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est actuellement à l’étude.

Notons que Sidi Bou Saïd est associé au site de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.