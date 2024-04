La Compagnie BH Assurance a réalisé un bénéfice net de 13,1 millions de dinars (MD), au cours de l’exercice 2023, c’est ce qui ressort du projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, laquelle sera organisée le 23 avril 2024.

D’après le même document, publié récemment, sur le site de la Bourse de Tunis, BH Assurance envisage la distribution d’un dividende de l’ordre de 1,5 D par action, soit un montant global de 3,9 MD.

Filiale du Groupe BH Bank, BH Assurance se charge de la réalisation et la gestion de contrats, de conventions d’assurance et de réassurances de toute nature, que ce soit en Tunisie et à l’étranger.