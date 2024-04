Le Conseil de la Concurrence avait décidé, au cours de ce mois, d’engager un audit sur la nomination d’auditeurs et de commissaires aux comptes auprès d’entreprises et d’institutions publiques.

En vertu de l’article 15 de la loi n°36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, habilite le Conseil de la Concurrence à se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles et ce, dans le cadre des prérogatives du Conseil dans la préservation de l’équilibre général de l’économie, du marché et du bien-être des consommateurs.